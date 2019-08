5.000 euro opbrengst Summer Bar gestolen: “Dieven lagen wellicht op de loer” Marco Mariotti

12 augustus 2019

15u38 0 Hechtel-Eksel De opbrengst van Summer Bar Hechtel is deze namiddag gestolen. Vrijdag lokte het event op het Dorpsplein 500 mensen. “We wilden vandaag naar de bank gaan”, zucht organisator Noa Deckers.

De tweede editie van Summer Bar Hechtel kende helaas nog een bittere nasmaak. Organisator Noa Deckers van vzw The Black Label zit in zak en as. De volledige opbrengst van het evenement werd gestolen. “We wilden vandaag nog naar de bank gaan", legt ze uit.

“Rond 14 uur ging ik eerst even naar de winkel hier vlakbij, nog geen kwartiertje later kregen we telefoon van mijn broer, die op de inbraak uitkwam.”

Gevlucht

Noa snelde naar huis naar de Pater Malletstraat en zag de woning overhoop liggen. “De achterdeur was duidelijk geforceerd en zowat alle kasten en deuren hebben ze geopend. Opvallend is dat de duidelijk de opbrengst van de fuif wilden. Nog wat geld en de laptop die er naast lag, lieten ze gewoon staan. Het moet allemaal heel vlug gegaan zijn. Mijn broer zat tijdens de inbraak boven met een hoofdtelefoon. Toen hij naar onder kwam, stelde hij de inbraak vast. De dieven moeten hem gehoord hebben en zijn toen gevlucht.”

De lokale politie snelde ter plaatse en voert momenteel een uitgebreid sporenonderzoek. Dat onderzoek is nog volop bezig.

Getuigen

“Het is zo jammer. Het was een geslaagde editie met vijfhonderd aanwezigen. De daders hebben zelf drank gestolen dat nog over was na het evenement. We wachten het onderzoek van de politie voorlopig af, en hopen dat we het geld alsnog terug krijgen. We hopen dat getuigen, of anderen die meer weten zich melden, zodat we de daders kunnen klissen. Het lijkt er in elk geval sterk op dat ze wisten wat ze deden en doelbewust handelden."