3.000 tickets voor BoslandTrail vanaf 1 januari te koop BVDH

24 december 2019

Op 1 januari 2020 om middernacht wordt de ticketverkoop voor de derde BoslandTrail geopend. “Ook dit jaar laten we 3000 deelnemers toe op deze unieke tocht’, vertelt Lana Gijbels, mede-organisator van BoslandTrail. “We laten 1000 deelnemers starten voor ‘BoslandTrail: 100km door Bosland’ en 2000 deelnemers voor de ‘BoslandTrail: 50km door Bosland’. Zij die het een keertje willen meemaken, zullen snel moeten toeslaan.” De derde BoslandTrail vindt plaats in het weekend van 25 en 26 september. De afgelopen jaren verliep de ticketverkoop goed. Zo boekte de organisatie in 2019 400 inschrijvingen tijdens de eerste drie dagen van de verkoop.