25 deejays komen naar Hechtel BVDH

24 mei 2019

Het normaal zo rustige Hechtel-Eksel krijgt op zaterdag 29 juni het bezoek van maar liefst 25 deejays tijdens ‘House Garden’. Het concept komt overgewaaid uit Amsterdam en wil nu ook de Belgische Kempen veroveren. Het event vindt plaats in Festival Area NEX aan de Hasseltsebaan. Enkele bekende namen als Sven Lanvin, Philip, Jean Delaru, Wout, Christophe, Jimmy Goldschitz en heel wat lokaal talent komen naar deze avond. “We vonden dat het tijd werd voor iets uniek, iets verfrissend. Daarom hebben we gekozen om alle stijlen te laten afspelen in Vinyl, iets wat we al enkele keren hebben laten doorgaan op onze andere feesten, en dat met succes”, vertellen organisatoren Glen Wouters en Jordy Van Asten. “Wij voorzien 3 stages met als genres: house, groove, ibiza, retro en classix. De hele avond kost 12,5 euro. De deuren gaan open vanaf 23 uur en blijven ook open tot 7 uur ’s morgens.”