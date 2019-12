21-jarige vrouw uit Hechtel-Eksel naar de cel voor geweld bij minderjarig meisje BVDH

10 december 2019

Een vechtpartij tussen twee mannen komt in de rechtbank wel vaker voor. Een vechtpartij waarbij een vrouw betrokken is, maak je als regelmatige volger al minder mee en een vechtpartij tussen twee vrouwen is zelfs zeldzaam. Vandaag werd een 21-jarige vrouw uit Hechtel-Eksel bij verstek veroordeeld tot drie maanden cel voor het aanbrengen van opzettelijke slagen en verwondingen bij een 17-jarig meisje. De feiten speelden zich af in Tessenderlo en dateren van 12 september 2017, toen het slachtoffer nog minderjarig was. De jonge vrouw krijgt ook een geldboete van 240 euro.