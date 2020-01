2.000 inschrijvingen voor BoslandTrail op twee weken tijd Birger Vandael

18 januari 2020

12u34 0 Hechtel-Eksel De organisatie van BoslandTrail mocht op twee weken tijd reeds 2.000 inschrijvingen ontvangen. Dat maakt dat er nog minder dat 1.000 resterende tickets beschikbaar zijn.

Na twee overweldigende edities, laat de organisatie deze derde editie maximum 1000 deelnemers starten voor ‘BoslandTrail: 100km door Bosland’ en 2000 deelnemers voor de ‘BoslandTrail: 50km door Bosland’. Van die 3000 tickets zijn er nu al meer dan 2000 tickets de deur uit. Er zijn voor de ‘BoslandTrail: 100km door Bosland’ nog een dikke 300 tickets te koop en voor de ‘BoslandTrail: 50km door Bosland’ nog zo’n 600.

EcoTrailing

VZW BoslandTrail wil graag voorzichtig omgaan met de Noord-Limburgse natuurgebieden .“We zaten al rond de tafel met alle betrokken Bosland-gemeenten om samen na te denken hoe we dit ecologisch verhaal kunnen realiseren’ vertelt mede-initiatiefnemer Jolien Lodewijks. VZW BoslandTrail zet dit jaar bijgevolg extra in op watertappunten op de verschillende checkpoints. “We vragen de deelnemers om zo massaal mogelijk drinkbussen mee te nemen op hun tocht. We willen dit jaar nog meer gaan voor het verkleinen van onze afvalberg”, besluit mede-organisator Lana Gijbels.