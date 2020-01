1.000 inschrijvingen voor BoslandTrail op drie dagen tijd Birger Vandael

03 januari 2020

14u57 0 Hechtel-Eksel Het gaat hard voor de BoslandTrail. Op klokslag twaalf uur op nieuwjaarsnacht openden de inschrijvingen en na drie dagen mocht de organisatie maar liefst 1000 inschrijvingen ontvangen. In totaal verwelkomt BoslandTrail eind september 3000 wandelaars.

De organisatie wil van de derde editie in 2020 de beste tot dusver maken: “We zijn op zoek gegaan naar nieuwe plekjes, nieuwe uitdagingen maar we kunnen ook terugvallen op de gekende ‘wauw’-momentjes.’ BoslandTrail brengt mens en natuur weer wat dichter bij mekaar in 2020.” De inschrijvingen doen in ieder geval het beste verlopen. Vorig jaar noteerde de organisatie na drie dagen 400 trailers, nu werd dat aantal dus meer dan verdubbeld.

Beleving

Opnieuw zal er rond de start- en finishweide op De Winner in Eksel veel beleving zijn. Vrijdagavond is er het vertrek van de 100 kilometer, zaterdagochtend zullen de 2000 deelnemers van de 50km aan hun tocht beginnen. “Net zoals vorig jaar zetten we enkele prachtige gebieden in de kijker. Elke checkpoint heeft zijn eigen belevingswaarde, het is er heerlijk proeven van de unieke trailsfeer”, klinkt het bij de organisatie.