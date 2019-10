“We zitten met een serieus imagoprobleem”, jagers tikken achterban op vingers na rel rond wolvin Naya Marco Mariotti

04 oktober 2019

16u50 0 Hechtel-Eksel “Wie de wet overtreedt, hoort niet thuis in het moderne jagen.” Dat zegt de directie van Hubertus Vereniging Vlaanderen, de koepel voor jagers. Volgens critici een verplicht nummertje. “Maar het is de eerste keer dat wij onze achterban op de vingers tikken", zegt Maarten Goethals van HVV.

“Sinds de dood van Naya kamp de jagerij met een negatief imago, en men moet dat maar eens durven toegeven.” Het klinkt als de woorden van enkele ‘groene jongens', maar het is een open brief van Hubertus Vereniging Vlaanderen zélf gericht aan hun achterban.

“Het oordeel bij een groot deel van de publieke opinie is duidelijk: we zijn schuldig. Geen discussie mogelijk. Dat moet aan het denken zetten: hoe komt dat en wat is eraan te doen?”

“Hubertus Vereniging Vlaanderen zal zich dan ook burgerlijke partij stellen indien de dader bekend is. Jager of geen jager: maakt niet uit. Tegelijk roepen we onze 12.000 leden op, en vooral degenen actief in en rond het wolvengebied, om elke mogelijke bruikbare tip over te maken aan Natuurinspectie.”

Rotte appels

“De samenleving verandert, en ook het overgrote merendeel van de jagers in Vlaanderen zit op die lijn: jagen is de wet volgen en het naleven van de ethische codes. Maar toegegeven: een deel vergalt het voor de rest. En dat deel –dat bijvoorbeeld nog steeds denkt dat het uitzetten van fazanten mag, hoort niet thuis in het moderne jagen.”

“De jagerij zou in tegenstelling tot het uitreiken van een premie voor de gouden tip, eerder een inzamelactie organiseren om de introductie van een nieuwe wolf te bekostigen.”

Tamme wolf

Voor Jan Loos van Vzw Welkom Wolf is het 'bekostigen’ van een Wolf dan weer te gek voor worden. “Een tamme wolf uitzetten? Menen die dat?"

Maar Goethals nuanceert: “Er zijn in Canada voorbeelden waarbij in samenwerking met universiteiten wolven gemonitord worden. Natuurlijk niet uitzetten om er op te schieten. En ja, wij geloven dat de wolf via natuurlijke wegen tot bij ons geraakte. Ze zitten ook in onze buurlanden, dus waarom niet in Vlaanderen.”

“Als Natuur en Bos graag een wolvenpopulatie wil uitbouwen en geen jaren wil wachten op een wilde wolf die hier ooit weer aanklopt, kan je eventueel via overheid en universiteiten zoals in Canada beroep doen op een tamme wolf. Het zijn dergelijke projecten die we oprecht zouden steunen.”