Exclusief voor abonnees “We zagen Naya zo vaak spelen, waarom zouden wij haar plots afschieten?”: jagers van jachtgebied waar wolven leven, reageren Marco Mariotti

30 september 2019

18u39 4 Hechtel-Eksel Wildbeheereenheid De Zandhaas in regio Hechtel-Eksel is kop van jut sinds Naya en haar welpen zijn doodverklaard door Agentschap Natuur en Bos. De wolvin en haar welpen zouden door ‘specialisten' zijn gedood, maar critici noemen in één adem de jagers die verantwoordelijk zijn voor het jachtgebied waar Naya en August verblijven. “Integendeel, wij lieten die wolven altijd met rust", reageert één van de bestuursleden.

“Laat mijn naam maar weg. En zeker ook geen foto, want ik wil nog kunnen buitenkomen.” Eén van de bestuursleden van jachtgroep De Zandhaas in Noord-Limburg wil reageren, maar is bijzonder voorzichtig. “We hadden voorspeld dat als er iets met de wolven zou gebeuren, ze naar ons zouden wijzen. En zie, het is zover. We zijn kop van jut.”

