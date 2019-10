“We gaan ook August kwijtspelen”: natuurverenigingen eisen jachtverbod in wolvengebied Marco Mariotti

03 oktober 2019

18u20 0 Hechtel-Eksel “Stop de jacht nu in Noord-Limburg, want anders zijn we August ook kwijt.” Dat zegt Jan Loos van Welkom Wolf. Hij spreekt in naam van de vier grootste natuurverenigingen in Vlaanderen en beschuldigt in één adem Agentschap Natuur en Bos van ‘schuldig verzuim’.

Landschap vzw, Vogelbescherming Vlaanderen, Natuurhulpcentrum Opglabbeek en Animal Rights zijn het er allevier over eens: een jachtverbod in het wolvengebied in Noord-Limburg is noodzakelijk. Enkel op die manier kan er volgens hen een toekomst gegarandeerd worden voor het wolvenbestand in Vlaanderen.

“Wolf August is nog in het wolventerritorium aanwezig en loopt elke dag het risico om hetzelfde lot te ondergaan als Naya", vertelt wolvenexpert Jan Loos. “Bij ongewijzigd beleid is het slechts een kwestie van dagen voor de Vlaamse overheid ook haar laatste levende wolf in Noord-Limburg verliest. Alleen met een totaalverbod op jacht in het hele wolventerritorium is er enige kans op een ‘doorstart’ van de prille wolvenpopulatie.”

De kans bestaat dat er in de komende maanden of jaren een zwervende vrouwelijke wolf het territorium van August weet te vinden. “Maar misschien ruilt August Vlaanderen wel in voor een andere regio waar het veiliger is. En dan is het te laat.”

Meer boswachters in wolvengebied

Tegelijk pleiten de verenigingen voor een onmiddellijke versterking van de natuurinspectie in het wolvengebied. “Uitbreiding is noodzakelijk en ook in delen van de Antwerpse Kempen en Vlaams-Brabant kan men maar beter nu al die versterking voorbereiden. Wij eisen dat rustgebieden ook effectief rustgebieden zijn en dat er voor jagers geen andere privileges gelden dan voor gewone burgers”, klinkt het.

“Limburg telt slechts een handvol natuurinspecteurs, dus we wisten op voorhand dat zij de bewaking op het wolventerrein niet konden garanderen. Een deel van de Vlaamse jagers maakte er nochtans vanaf dag één geen geheim van dat ze de wolf liever kwijt dan rijk was en deed er alles aan om te suggereren dat de wolven waren ‘uitgezet’.”

Fake news

“Ondanks wetenschappelijk bewijs dat de Vlaamse wolven Naya, Roger en August zwervers zijn die via Nederland uit Duitsland zijn gekomen, blijven tal van jagers tot op vandaag op sociale media verklaren dat de wolven zijn uitgezet. Dat is puur fake news.”