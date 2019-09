“Professionals drongen nest van Naya binnen in een zone waar niemand mocht komen” Marco Mariotti

30 september 2019

14u07 6 Hechtel-Eksel Na maanden zoeken met zelfs drone’s boven Noord-Limburg is het Agentschap Natuur en Bos formeel. Naya en haar welpen zijn gedood door ‘professionals’ die het nest binnendrongen. Het woord ‘jager’ neemt ANB niet in de mond, maar critici wijzen wel die richting uit. “Maar een jager heeft geen baat bij het omleggen van een wolf", zeggen jachtverenigingen.

Een opgesteld strop bij een voederplek in het bos, scherpe vleeshaken mét vlees aan om de wolf te lokken en zelfs een jagersduo dat zich gewapend op verboden terrein bevond in de buurt van Naya haar nest. Genoeg om in de richting van stropers en jagers te kijken, maar een concreet bewijs is er tot op vandaag niet. Dat moet ook ANB toegeven die vandaag hun maandenlang onderzoek onthullen.

Het laatste beeld van wolvin Naya dateert van voor de zomer, periode april. Ze was toen duidelijk drachtig, maar verdween sindsdien van de radar. “Er waren wel beelden van de mannetjeswolf, die voedsel aanbracht. Op een bepaald moment stopte August met het aanbrengen van voedsel. Ook de wolvin of de welpen verschenen op geen enkel beeld”, vertelt ANB.

Anonieme tip

In juli kwam er een anonieme tip binnen die meldde dat de wolf opzettelijk zou vergiftigd zijn door jagers. De info werd onderzocht, bewust geheim gehouden om het onderzoek niet te schaden en het parket werd ingelicht. Na een aantal analyses werden geen sporen van gif teruggevonden in de aangetroffen wolvenuitwerpselen.

Zoektocht met drones

Deze maand nog werden dronevluchten uitgevoerd samen met de federale gerechtelijke politie in de hoop nieuwe sporen te vinden van de verdwenen wolvin en de welpen, maar zonder resultaat. Tijdens die drone-vlucht werd wel een rondrijdende jeep opgemerkt. “Vlak voor zonsondergang reed de wagen een verboden zone in waar géén jachtrechten gelden. De twee jagers in het voertuig hadden geladen jachtwapens bij. Hun vergunning werd meteen ingetrokken.” Het duo is afkomstig van dezelfde jachtvereniging

“De wolven bevonden zich in ‘ontoegankelijk gebied’ waar niemand zich mocht bevinden. De actie is dus goed voorbereid door professionelen die doelbewust het gebied zijn binnengedrongen. We gaan er van uit dat mensen kwaadwillig het gebied van de wolvin zijn binnengedrongen om daar de wolvin met haar welpen in het nest te gaan zoeken en te doden.”

Schapenboeren

De jagers zelf schuiven elke mogelijke schuld van zich af. “Wij hebben hier absoluut geen baat bij”, klinkt het bij Hubertus Vereniging Vlaanderen. “We hadden contact de lokale wildbeheereenheid. Zij zagen dat het wildbestand niet plots terug viel door de aanwezigheid van de wolf. Ree of konijn ging niet massaal lopen, dus er is geen reden om zo’n wolf om te leggen.”

“Er hangt trouwens een geldboete van 2 miljoen euro, een effectieve celstraf en een levenslang jachtverbod boven het hoofd, dus een jager die een wolf afschiet zou wel héél dom zijn. Schapenboeren uit de regio hebben daar op economisch vlak véél meer belang bij, maar daar houdt niemand rekening mee.”

Naya en Augustus lopen al maanden effectief jachtgebied. De lokale wildbeheereenheid De Zandhaas voelt zich onterecht geviseerd. “We hebben er zo vaak gejaagd én zowel Naya als August gezien. Ik herinner mij hoe ze één keert op nog geen dertig meter van ons vandaan stond. Muizen te vangen, vlak aan de voederplaats die we hadden voorbereid om everzwijnen te lokken. Driekwartier stonden we erop te kijken, geen moment gedacht om te schieten. Waarom zouden we dat nu plots wél gedaan hebben? Al die waarnemingen en gemaakte beelden speelden we steeds door aan ANB.”

Laster en eerroof

De jagers betreuren de wijzende vingers van Sil Janssen en Jan Loos van ‘Welkom Wolf’ in hun richting. “Daarom gaan we klacht neerleggen tegen die twee heren voor laster en eerroof. Wij kunnen ons niet verdedigen, en waren van dag één al de pineut.”

Jan Loos reageert: “Dat ze maar doen. Ik laat me niet bedreigen. Bewijzen gaan er wellicht nooit zijn helaas. Maar Naya zou haar nest of de regio er rond nooit verlaten in de periode april of mei. Als plots elk teken van leven verdwijnt en er in een straal rondom haar naast geen kadaver wordt gevonden, kan je veel pistes zoals een verkeersongeval, ziekte, vergiftiging uitsluiten. Dan blijft er - rekening houdend met de vele misdrijven en dreigementen - één piste over. De jager die ze afschoot en het kadaver meenam. "

August

Wolf August verblijft nog in het gebied en toont geen aanstalten om te vertrekken. Experts gaan er vanuit dat de kans groot is dat er snel terug een koppel wolven zich zal settelen. “Die evolutie is niet tegen te houden gelet op de vele wolven in onze buurlanden en het feit dat het gebied als hoogwaardige natuurplek een ideale verblijfplaats blijft.”