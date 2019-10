“Nieuwe poging voor Vlaams wolvenkoppel”: minister Zuhal Demir (N-VA) wil sleutelen aan Wolvenplan Marco Mariotti

16 oktober 2019

17u43 1 Hechtel-Eksel Kersvers minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil het Wolvenplan bijsturen om scenario’s zoals de dood van Naya in de toekomst te vermijden. “De eerste poging om een wolvenkoppel in Vlaanderen groot te brengen is mislukt, maar dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe pogingen zullen volgen”, zegt Demir.

Hoe het verhaal van wolvin Naya en haar welpen is uitgedraaid, weten we intussen. Van de dieren ontbreekt sinds mei elk spoor, en volgens onderzoek wijst alles richting een moedwillige doding. Minister Zuhal Demir kijkt naar het Wolvenplan dat haar voorganger Joke Schauvliege (CD&V) opmaakte, en ziet dat het plan mislukte.



“Ik ga dit bestaande Wolvenplan evalueren en bijsturen waar nodig. Niet alleen om te vermijden dat de wolf schade kan aanrichten aan bijvoorbeeld andere dieren, maar zéker om de wolf zelf voldoende te beschermen”, zegt Demir. “De wolf is een beschermde diersoort in Vlaanderen en iedereen die in het leefgebied van dit dier aanwezig is of activiteiten uitvoert, moet hiernaar handelen. Ik ga mijn diensten ook vragen om daar gericht en kordaat op te handhaven”, zegt ze.

Limburg voortrekken

Landschap vzw en Welkom Wolf moedigen de minister aan om daarbij aandacht te hebben voor alle provincies, maar tegelijk geen angst te hebben om de eigen provincie Limburg nu even prioriteit te geven. “De wolven hebben zélf voor Limburg gekozen”, zegt Jan Loos. “Daar is de nood nu het hoogst en het risico op verlies van onze laatste Vlaamse wolf August helaas zeer reëel. De minister mag gerust Limburg nu even voortrekken.”

“Drie inspecteurs om de wetgeving in een hele provincie de klok rond te handhaven, is niet voldoende. We wensen de minister de moed om haar plannen waar te maken. Limburg voortrekken? Voor één keer mag het van ons.”