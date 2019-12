“Mea culpa, voorzitter jachtvereniging Zandhaas schoot nòòit een wolf dood!” Marco Mariotti

31 december 2019

13u09 3 Hechtel-Eksel In een recent interview met de Limburgse voorzitter van Hubertus Vereniging Vlaanderen kwam ook de voorzitter van Wildbeheereenheid De Zandhaas ter sprake. Daarin werd verkeerd gecommuniceerd dat de man in Oost-Europa ooit een wolf doodschoot op legale wijze. “Dat is niet correct en blijkt miscommunicatie", zegt Jochen Hermans.

In het interview vertelt Hermans dat bepaalde natuurliefhebbers de voorzitter van jachtvereniging De Zandhaas in Hechtel-Eksel aan de schandpaal nagelden. Er werden Facebookfoto’s van hem en zijn familie gedeeld waar zij poseerden bij jachttrofeeën.

In dat interview werd de link gelegd met de jacht op wolven en dat dat legaal is in bijvoorbeeld Kirgizië, Polen of Scandinavië. “In het gesprek lijkt het alsof de gewezen voorzitter van de wildbeheereenheid De Zandhaas tijdens een buitenlands jachtavontuur een wolf heeft geschoten. Dat klopt niet, en moet recht gezet worden. De gewezen voorzitter is ‘nooit op wolvenjacht geweest’, laat hij zelf weten. ‘Ik heb nooit een wolf geschoten, niet legaal en niet illegaal. Ook niet in het buitenland.’”

“Hubertus Vereniging Vlaanderen biedt zijn excuses aan voor dit ongemak en deze spijtige passage in een overigens bijzonder interessant en lezenswaardig interview.”