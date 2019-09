“Jagers drongen nest van Naya binnen in een zone waar niemand mocht komen” Marco Mariotti

30 september 2019

14u07 0 Hechtel-Eksel Na maanden onderzoek tot zelfs dronevluchten boven Noord-Limburg is het Agentschap Natuur en Bos formeel. Naya en haar welpen zijn gedood door jagers die het nest binnendrongen. “We stelden tal van jachtmisdrijven vast in de buurt van het nest, maar hebben geen hard bewijs", klinkt het. Van de wolvin en haar welpen ontbreekt sinds mei elk spoor.

Agentschap Natuur en Bos heeft officieel geen bewijs, maar stootte de afgelopen maanden op tal van misdrijven gelinkt aan jagers en de omgeving van het nest van Naya. Het laatste beeld van wolvin Naya dateert van voor de zomer. “Ze was toen duidelijk drachtig. Daarna verdween ze van de radar. Er waren wel beelden van de mannetjeswolf, die voedsel aanbracht. Op een bepaald moment stopte August echter met het aanbrengen van voedsel. Ook de wolvin of de welpen verschenen op geen enkel beeld.”

Anonieme tip

In juli kwam er een anonieme tip binnen die meldde dat de wolf opzettelijk zou vergiftigd zijn door jagers. De info werd onderzocht, bewust geheim gehouden om het onderzoek niet te schaden en ook het parket werd ingelicht. Na een aantal analyses en vaststellingen, werd echter geen sporen van gif teruggevonden in de aangetroffen wolvenuitwerpselen.

Strop

Tijdens een terreinronde van boswachters en natuurinspecteurs werd, in een ontoegankelijke zone niet ver van het kerngebied van de wolven, een ingerichte onreglementaire voederplaats voor het aanlokken van everzwijnen gevonden, waarlangs een uit staaldraad vervaardigde strop opgesteld hing (zie foto). De stroppenhanger werd betrapt. Hiervan maakte Natuur en Bos een proces-verbaal op.

Zoektocht met drones

Deze maand nog werden drone-vluchten uitgevoerd samen met de federale gerechtelijke politie in de hoop nieuwe sporen te vinden van de verdwenen wolvin en de welpen, maar zonder resultaat. Tijdens die drone-vlucht werd wel een rondrijdende jeep opgemerkt. Vlak voor zonsondergang reed de jeep een ontoegankelijke zone waar géén jachtrechten geld. De twee jagers in het voertuig hadden geladen jachtwapens bij. Hun vergunning werd meteen ingetrokken.

“We zijn zo goed als zekerheid dat dat de dieren niet meer in leven zijn. De wolven bevonden zich in ontoegankelijk gebied waar niemand zich in principe mocht bevinden. De actie was dus goed voorbereid door professionelen. We gaan er van uit dat mensen kwaadwillig het gebied van de wolvin zijn binnengedrongen om daar gericht en opzettelijk de wolvin met haar welpen in het nest te gaan zoeken en ze daar te doden.”

August

Wolf August verblijft nog in het gebied en toont geen aanstalten om te vertrekken. Experts gaan er vanuit dat de kans groot is dat er snel terug een koppel wolven zich zal settelen. “Die evolutie is niet tegen te houden gelet op de vele wolven in onze buurlanden en het feit dat het gebied als hoogwaardige natuurplek een ideale verblijfplaats blijft.”

“Het blijft daarom belangrijk dat veehouders in de regio preventieve maatregelen nemen. De voorbije week waren er opnieuw een aantal schadegevallen waarbij minstens één geval veroorzaakt werd door de wolf. De schapen zaten niet achter een veilige omheining.”