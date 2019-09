“Ik heb Naya gezien! Op een camping in Frankrijk”, massa ‘waarnemingen’ gemeld zonder concreet resultaat Marco Mariotti

05 september 2019

15u45 0 Hechtel-Eksel De oproep van wolvenexpert Jan Loos van Welkom Wolf sinds het ‘wegblijven’ van Naya en haar welpen heeft tot een hoop meldingen gezorgd. Iedereen gaat enthousiast mee op zoek naar de viervoeters, alleen stelt de inhoud van de meldingen voorlopig teleur. “Waakzaam blijven en steeds melden, maar wolveninfo van Google doorspelen is niet nodig.”

Hij heeft ze niet geteld, maar Jan Loos van Welkom Wolf heeft een massa aan meldingen binnen gekregen na zijn oproep tot ‘waarnemingen’ sinds wolvin Naya geen teken van leven meer geeft. “Het is héél fijn dat de mensen waarnemingen delen, maar we willen wel duidelijkheid scheppen.”

Zo kwam er een melding binnen van een ‘getuige’ die verklaarde Naya mét welpen te hebben gespot op een camping in Frankrijk. Een tweede persoon had ze gespot in het Nederlandse Zoutelande en heel wat internetsurfes 'ontdekten’ dat er ook een wolvin in de Nederlandse Veluwe leeft en ook bevallen is van welpen. Dat zou misschien Naya kunnen zijn, vragen ze zich in koor af.

Google

“Nee, dat is een andere wolvin. Dat weten wij natuurlijk ook, wij zijn daar constant mee bezig. Het is goed bedoeld van die mensen, maar makkelijk te vinden info op Google aan ons doorspelen heeft geen zin. Dat zijn geen ‘waarnemingen’.”

Gelukkig kwamen er ook wél interessante tips binnen, maar helaas te ver van de omgeving in Noord-Limburg waar Naya zou moeten verblijven met haar welpen. “Als het in bepaalde gevallen over echte wolven zou gaan, zijn het alleszins niet Naya of August. Het gaat om nieuwe meldingen in Limburg, maar er is geen spoor van Naya. Het zou ook straf zijn als het na twee dagen al meteen prijs is.”

Wie denkt de wolvin en haar welpen te hebben gezien, mag nog nog steeds contact opnemen met Jan Loos via www.welkomwolf.be