“Dit is een brug te ver”: jagers woedend op Jan Loos van ‘Welkom Wolf’ nadat hij ‘verdachte’ aan schandpaal nagelt MMM

05 november 2019

18u11 2 Hechtel-Eksel Het water tussen de jagerij en Jan Loos van Welkom Wolf was nog nooit zo diep. Bij een recente Facebookpost van Jan Loos linkt hij een foto van een dode wolf in het buitenland aan de voorzitter van wildbeheereenheid De Zandhaas in Hechtel-Eksel. “Dit gaat er los over”, zeggen ze bij Hubertus Vereniging Vlaanderen.

“Dit zijn geen Limburgse jagers, maar ze zijn wel even gestoord als de moordenaars van wolvin Naya.” De laatste Facebookpost van Welkom Wolf toont een foto van een onbekende jager uit het buitenland, met een geschoten wolf aan zijn voeten. “Toeval of niet, een graag geziene klant in Kirgizië is de voorzitter van wildbeheereenheid De Zandhaas. Ja, juist, de wildbeheereenheid waaraan het Agentschap voor Natuur en Bos de zorg voor wolvin Naya en haar pups toevertrouwde”, zette Loos erbij.

Dat kan niet door de beugel, vindt Hubertus Vereniging Vlaanderen. “Al verschillende keren viseerde Jan Loos zowel de voorzitter van de wildbeheereenheid als diens familie, zonder ook maar over het minste bewijs te beschikken", zegt Geert Van den Bosch. “Maar nu gaat Loos nog een stap verder door hem op een doorzichtige manier moordenaar en gestoord te noemen. Dit is haat zaaien en moet stoppen.”

Inhoud primeert

Nog volgens Van den Bosch heeft Loos het pad van de redelijkheid verlaten. “Rechtertje spelen door eigenhandig schuld of onschuld af te roepen: alles kan blijkbaar. Alles mag in zijn ogen. Zijn bezetenheid drijft hem ver voorbij het gangbare.”