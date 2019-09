“Als we Naya en welpen deze maand niet op beeld zien, mogen we ons zorgen maken”: kenners bezorgd om wegblijven van wolven Marco Mariotti

03 september 2019

19u18 4 Hechtel-Eksel Van wolvin Naya en haar welpen is al vier maanden geen teken van leven te bespeuren. Ze is sinds haar bevalling niet meer op camerabeelden gezien. Na een oproep van wolvenexpert Jan Loos kwam er maandag wel nog één waarneming binnen, maar die blijkt niet waterdicht te zijn. Binnen de natuurgroepen zit de schrik er in.

In het voorjaar werd het heuglijk nieuws met de grote trom verkondigd: Naya zou bevallen zijn van wellicht een viertal welpen. August focuste zich op het zoeken van eten en Naya zou haar nest de eerste weken niet meer verlaten. Maar die weken blijken nu vier maanden te zijn. Volgens wolvenexpert Jan Loos mag het nu echt niet te lang meer gaan duren.

“De schrik zit er eigenlijk al twee jaar in", vertelt hij. “Bijzonder veel mensen, vooral uit de jagerswereld, blijft vijandig tegen over de wolf. Ik wil daarmee niet zeggen dat iemand Naya iets heeft aangedaan, maar het mag niet te lang meer gaan duren.”

Weg oversteken

Volgens Loos had ze in de afgelopen periode toch al eens moeten verschijnen voor de opgestelde wilddetectiecamera’s die in het gebied van de wolf ophangen. “En los van de beelden zouden we veel meer waarnemingen moeten kunnen noteren.” Na een oproep van Loos kwam er maandag dan ook meteen een waarneming binnen. “Van een automobilist die verklaarde dat er een welp de weg overstak, gevolgd door een wolf en nog eens twee of drie welpen. Het ging volgens de getuige wel snel, maar het zou zéker niet om een ree, everzwijn of vos zijn gegaan. Het geeft ergens hoop, maar 100 procent betrouwbaar is het helaas niet.”

Met papa August is wél nog alles in orde. Hij wordt geregeld op camerabeelden gesignaleerd en is springlevend. “Op basis van zijn wandelrichting en of hij al dan niet voedsel in zijn muil heeft, zou je linken kunnen leggen. Maar zijn gedrag is momenteel niet afgebakend genoeg om te concluderen dat hij steeds voedsel naar één vast gebied brengt, bijvoorbeeld naar het wolvennest. Het blijft dus ook daar wat gissen.”

De afgelopen periode moest het Natuurhulpcentrum al meerdere keren uitrukken voor het ophalen van een ‘dode wolf’, dat in de praktijk dan bleek te gaan om everzwijnen of zelfs helemaal geen dood dier. De spanning is in elk geval te snijden, en liefhebbers wachten bang af.

En wat als de welpen én Naya effectief overleden zijn? “Dan moet het kwaad opzet zijn. Indien ze worden aangereden, meldt een bestuurder of voorbijganger zoiets. Dat komt altijd ter oren. En de kans dat ze allemaal zijn gestorven bij de bevalling, is uiterst minimaal.”

“Ik roep nog eens op aan alle 870.000 Limburgs om in de buurt van de Noord-Zuid in Helchteren en Hechtel-Eksel af en toe eens in de berm te gluren. Want wolven steken vaak de weg over, en soms ook overdag. Die doen dat niet zoals everzwijnen, maar die wachten soms minutenlang tot er tientallen auto’s gepasseerd zijn voor ze de oversteek wagen. Als je plots vier a vijf 'honden’ in een berm ziet staan, denk dan twee keer na en geef ons een seintje.”

Waarnemingen mogen worden doorgespeeld via www.welkomwolf.be