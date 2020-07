Zwemmers nemen nachtelijke duik in Kapermolen: “Inhalen tijdens baantjes zwemmen verboden” Marco Mariotti

01 juli 2020

16u31 0 Hasselt Stedelijk Zwembad Kapermolen heeft dinsdagnacht één uurtje het zwembad geopend. Vijftig zwemmers mochten het water in van middernacht tot 1 uur. Die tickets waren op een uurtje uitverkocht.

Het zwembad heeft plaats voor maximaal 1.800 mensen, een aantal dat onmogelijk kan worden ingevuld in coronatijden. “Er is nu een opdeling gemaakt in blokken", klink het. “Je hebt enerzijds het blok met baantjes zwemmen waarbij maximaal 56 mensen in één uur actief mogen zijn. Dat blok wordt afgewisseld met het recreatief zwemmen. Je mag dan binnen twee uur vrij zwemmen met een plafond van 150 zwemmers.”

Als het mooi weer is, mag je ook buiten zwemmen maar maximaal met 250 mensen per blok van twee uur. Het gebied binnen en buiten worden volledig gescheiden.

Signaal

Als een bepaalde blok is afgelopen zal er een signaal klinken en moet iedereen het water uit. Tussen ieder blok is er een half uur tijd zodat alles gedesinfecteerd kan worden. Reserveren moet steeds online en je mag maar voor vier mensen tegelijkertijd een ticket bestellen. De zwembanen zijn ook wat breder en je mag er maximaal met acht tegelijk in zwemmen. Inhalen is verboden.

Douchen zal kunnen, maar enkel om jezelf af te spoelen. Shampoo en zeep gebruiken zal thuis moeten.