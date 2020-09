Zwembad Kapermolen houdt buitenzwembad voor eerste keer twee weken langer open Giulia Latinne

28 september 2020

19u35 1 Hasselt Voor de eerste keer blijft het buitenzwembad van Kapermolen Hasselt twee weken langer open, tot en met 15 oktober. Zo creëert de stad alsnog in coronatijden extra ruimte voor 4.000 baantjestrekkers.

Het was voor Kapermolen een hele uitdaging om met de huidige coronamaatregelen een divers en coronaproof winterprogramma uit te denken, maar het is toch gelukt. “Op vraag van onze zwemmers hebben we besloten om voor de eerste keer in ons bestaan het buitenzwembad twee weken langer open te houden”, vertelt schepen van Sport Habib El Ouakili. “Zeker 288 baantjestrekkers kunnen elke voormiddag tussen 8.30 en 12 uur een plekje reserveren in het buitenzwembad, en dat tot en met 15 oktober. Zo is er in de twee weken extra ruimte voor maximaal 4.000 sportievelingen”, aldus Ouakili. De stad bekijkt of ze ook die periode kan verlengen. Daarbovenop komt er ook de ‘Babyplons’, watermomenten voor de allerkleinsten op zaterdagochtend.

Reserveren voor zwembad Kapermolen is nog steeds noodzakelijk en kan via de website hasselt.be/zwembad.