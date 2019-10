Zwangere Guy verkoopt honderd gepersonaliseerde skateboards in PUSH (in hoogsteigen persoon) Lien Vande Kerkhof

28 oktober 2019

09u21 1 Hasselt Fans van Zwangere Guy én van skaten kunnen donderdag hun lusten botvieren in PUSH, de Hasseltse skateshop van Sander Thys (27). De populaire rapper personaliseert zo’n honderd unieke skateboards met een eigen afbeelding die hij in hoogsteigen persoon zal verkopen in de winkel.

“Skateboards worden steeds meer gebruikt om kunstwerken op te printen”, zegt Sander. “De kans dat er met één van deze honderd stuks daadwerkelijk geskatet zal worden acht ik klein. Volgens mij belanden ze als ware kunstwerkjes tegen de muur!”

“De straat wordt afgezet.”

Op voorhand een skateboard reserveren is niet mogelijk. “Als ik reservaties moest aannemen was ik in een mum van tijd uitverkocht”, zegt Sander. “Iedereen zal geduldig zijn beurt moeten afwachten. De deuren openen om 17 uur. Of we veel volk verwachten? Zwangere Guy moet op dit moment zowat de meest succesvolle rapper van het land zijn, dus we zijn voorbereid. De hele straat wordt afgezet en we laten elke keer een groepje van dertig man binnen.”

Sympathieke kerel

Maar je krijgt er dan ook wat voor terug. Zwangere Guy beloont het wachten met het spelen van enkele nummers en voor wie minder gek is op skaten zijn er ook hoodies van zijn hand. “Ik ontmoette Zwangere Guy op een hiphopparty in Brussel”, vertelt Sander. “Een sympathieke kerel, het klikte meteen. Ik laat hem donderdag met plezier zien hoezeer Hasseltse jongeren op hem gesteld zijn.”