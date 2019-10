Zwaargewonde vrouw in hotelkamer: dertiger aangehouden Redactie

15u22 0 Hasselt De Hasseltse onderzoeksrechter heeft een 32-jarige man uit het Antwerpse aangehouden voor poging doodslag op een vrouw in een rendez-voushotel in Hasselt.

Het slachtoffer werd woensdagmiddag aangetroffen in een hotelkamer langs de Genkersteenweg in Hasselt. Ze werd door de hulpdiensten in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Intussen werd een dertiger uit de Antwerpse regio opgepakt. De onderzoeksrechter oordeelde dat er voldoende elementen waren om hem onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.