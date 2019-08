Zuivelmarkt krijgt mural van 100 vierkante meter Lien Vande Kerkhof

21 augustus 2019

17u52 0 Hasselt Op de hoek van de Zuivelmarkt en Badderijstraat zal ‘Studio Giftig’ twee muren van samen 100 vierkante meter omtoveren tot een imposant kunstwerk. Daarmee loopt het aantal murals op tot meer dan 80. “Een mooie aanzet richting 10 jaar Street Art Festival in 2020”, zegt schepen van Cultuur Joost Venken.

Hasselt is al jarenlang het mekka voor streetart in België. Het Nederlandse collectief Studio Giftig, in samenwerking met Street Art Festival, zal de volgende dagen een kunstwerk creëren op het kruispunt van de Bradderijstraat met de Zuivermarkt. De mural toont een zwevende vrouw waarvan het lichaam rond haar middel verandert in een vogelkooi waar verschillende vogels uit vliegen. Studio Giftig symboliseert daarmee “het doorbreken van gevangenschap en het verkrijgen van (innerlijke) vrijheid”.

Lange reeks

Het is meteen het jongste werk in een lange reeks. Afgelopen jaar zijn er onder andere nieuwe kunstwerken verschenen op stadhuis ’t Scheep (Lucy McLaughlan) en aan het Jessa Ziekenhuis is een muur bewerkt in de Stadsomvaart (Pso Man). Insane 51 kwam terug naar Hasselt om in de Dokter Willemsstraat (poort AC Dr Willems) een 3D-werk te plaatsen, Zwembad Kapermolen heeft Tuzq uitgenodigd en de verf van de werken van KBTR en Piet Rodriguez is zelfs nog niet droog.

Oproep

Volgens schepen van Cultuur Joost Venken passen de nieuwe muurschilderingen perfect bij de ambitie van de stad om groots uit te pakken met hun street artcollectie. “Hasselt is uniek: geen enkele stad in België kan uitpakken met zo’n traditie en diversiteit aan werken door talloze (internationale) artiesten. Van de miniaturen van Pablo Delgado tot de torenhoge uil van Roa: dankzij streetart kan elke bezoeker van Hasselt op eender welk moment van kunst genieten. Alleen al in 2019 kwamen er een tiental werken bij, waardoor het totaal nu op meer dan 80 staat. Die verscheidenheid aan stijlen, vormen en locaties zetten we volgend jaar uitgebreid in de verf tijdens de tiende verjaardag van het Street Art Festival. Uiteraard pakken we dan uit met heel wat bijkomende murals. Ik lanceer daarom graag een oproep naar Hasselaren die een muur of gebouw ter beschikking willen stellen.”