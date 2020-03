Zorgorganisatie i-mens introduceert elektrische deelauto in Hasselt Emelie Wojcik

09 maart 2020

14u45 0 Hasselt Hasselaren kunnen binnen enkele weken gebruikmaken van een elektrische deelauto. De wagen komt op de Koningin Astridlaan ter hoogte van de parking van i-mens te staan. Met het project ‘Iedereen Mobiel’ trekt i-mens voluit de kaart van duurzame mobiliteit.

I-mens is de nieuwe zorgorganisatie van Thuishulp, Solidariteit voor het Gezin en hun partners in thuisverpleging. Dat doen ze door voor haar medewerkers onder meer elektrische deelwagens te voorzien op verschillende locaties. Na de kantooruren stellen ze de wagens graag ter beschikking van de buurtbewoners.

“Met het project ‘Iedereen Mobiel’ kiezen we voor verplaatsingen die veilig en ecologisch gebeuren. Dat doen we onder andere door elektrische dienstfietsen en deelwagens aan te bieden aan het personeel,” zegt Kim Van Asch, directeur innovatie en projecten bij i-mens, “Bovendien kunnen buurtbewoners kennismaken met het gemak en de voordelen van elektrisch autodelen. Na de werkuren en in het weekend wordt de Renault Zoë opengesteld voor de buurtbewoners”.

Autodelen.net, het Vlaams netwerk voor autodelen, organiseert op dinsdag 17 maart om 19u een infosessie in het gebouw van i-mens op Koningin Astridlaan 32 in Hasselt. “Veel mensen zijn nog niet vertrouwd met het concept autodelen en zitten met vragen. Daarom is zo’n infosessie wel een goed idee”, aldus Van Asch. “Autodelen.net zal er niet enkel uitleg geven over het gebruik van de elektrische deelwagen, maar ook alle andere mogelijkheden van autodelen in Hasselt komen aan bod.”