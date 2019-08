Zorgen om nieuwe stadsbank. “Maar het zitmeubel gaf geen vernis maar houtsappen af.” Lien Vande Kerkhof

06 augustus 2019

19u42 0 Hasselt De Stad Hasselt pakte nog maar net uit met een indrukwekkend zitmeubel langs de Virga Jessebasiliek in de Kapelstraat of de handelaars en omwonenden maken zich al zorgen over de afwerking. De oppervlaktebehandeling met vernis zou gedeeltelijk zijn weggespoeld door hevige regenval en maakte bovendien hardnekkige vlekken op de straatkasseien.

Maar volgens schepen van openbare werken Laurence Libert is er geen reden tot paniek “De bank die sinds vorige week in de Kapelstraat staat, werd gemonteerd met nieuw ‘hard’ hout. Het zitmeubel is voor alle duidelijkheid niét behandeld met vernis omdat dergelijk hout dat niet vereist. De stoffen die eraf gekomen zijn zijn de houtsappen, hetgeen een normaal proces is bij nieuw hout. Met het hevige regenweer zijn de houtsappen van de bank afgespoeld. De bank is dus prima afgewerkt en heeft verder geen behandeling meer nodig. ”

De bank én de met sap bevlekte kasseien werden vandaag schoongemaakt met een hogedrukreiniger door de aannemer. “Of dit voorkomen had kunnen worden? Dat dergelijk materiaal sappen afgeeft, zeker onder invloed van hevige regenval, is een natuurlijk proces. In het voorjaar van 2020 zullen er dergelijke banken volgen in het stadscentrum. Het is misschien een idee om de gloednieuwe banken eerst twee weken op een grasveldje te zetten, dan lekken de verse sappen niet op de straatkasseien.” Maar voor nu is het probleem dus van de baan.