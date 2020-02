Zorgba(a)r, UD Woonlabo en Hogeschool PXL in de bres voor slechtzienden Dirk Selis

06 februari 2020

16u52 0 Hasselt Zorgba(a)r, de zorgwinkel van ziekenfonds De Voorzorg organiseert morgen een infobeurs en workshops voor en door slechtzienden in PXL Healthcare UD Woonlabo.

Deze beurs is een initiatief voor en door slechtzienden om professionelen en patiënten die in aanraking komen met slechtziendheid/low vision te verbinden en te informeren. “Want ook de kleine letters zijn belangrijk. En wij zorgen ervoor dat je ze terug kan lezen. Op de beurs ervaar je hoe je de krant, de post, een tijdschrift of boek leest of beluistert met de nieuwe loepen en voorleestoestellen”, vertelt Margo Forier, lowvisionconsulente bij de Zorgba(a)r.

Van visuele hulpmiddelen tot blindengeleidehonden

Op de beurs krijg je onder andere meer info over dagdagelijkse hulpmiddelen, vrijetijdswerking voor slechtzienden en blindengeleidehonden. Maak kennis met Brailleliga en Vrienden der Blinden en Vlaams oogpunt. Iedereen met een hart voor slechtzienden is welkom.

Wil je graag meer zien - expo

Op 17 januari is ook de ‘Wil je graag meer zien’-expo van start gegaan. De tentoongestelde kunstwerken werden op 17 oktober 2019 gemaakt tijdens een inleefdag voor de laatstejaarsstudenten ergotherapie. De kunstwerken worden door middel van een blinde veiling verkocht voor het goede doel ‘Inclusive education’. Dit goede doel komt van de NGO ‘Licht voor de Wereld’, een project voor slechtziende kinderen in Congo. Met de opbrengsten kunnen de kinderen worden voorzien van aangepaste brillen en lowvisionhulpmiddelen. Hierdoor kunnen ze toch aansluiten in het regulier onderwijs.