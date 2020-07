Zonnig verlengd weekend, maar Limburg is klaar voor de dagjestoeristen: “Hopelijk kunnen we op hun gezond verstand rekenen” Emily Nees

16 juli 2020

17u35 2 Hasselt Het verlengde weekend staat voor de deur en de weersverwachtingen zijn veelbelovend. Het is een combinatie die mogelijk voor veel drukte kan zorgen in grootsteden en toeristische attracties. Maar in Limburg blijft men er kalm onder. Extra maatregelen worden er voorlopig niet getroffen. “We rekenen op de medewerking en het gezond verstand van de mensen”, klinkt het.

“Ik verwacht geen stormloop zoals in de kustgemeenten”, zegt Frederik Coninx van het Bocholtse familiepark Goolderheide. “Ik schat dat er tussen de 300 en 500 dagjestoeristen zullen komen. Vorig jaar waren dat er tussen de 1.300 en 1.500 op hoogdagen, tijdens hittegolven bijvoorbeeld.”

“Het is wel het eerste weekend waar we drukte verwachten op vlak van dagjestoeristen. Die hebben het de laatste dagen laten afweten door het slechte weer. Maar we nemen geen extra maatregelen. In totaal hebben we 636 ontsmette polsbandjes voorzien. Op die manier weten we meteen wanneer het maximum aantal badgasten is bereikt. Dan vragen we via een megafoon om na een halfuurtje het water te verlaten en zich naar de ligweide te begeven, zodat iedereen de kans krijgt om te zwemmen.”

“Tot nu toe heeft nog niemand moeilijk gedaan over dat systeem. Wij hopen op de medewerking van de bezoekers en rekenen op hun gezond verstand. Samen kunnen we er dan een leuke tijd van maken.”

Druktebarometer

“Het mooie weer van de komende dagen zal ongetwijfeld heel wat mensen tot een uitstap bewegen”, meent ook Igor Philtjens, voorzitter van Bokrijk. “De site heeft al sinds de heropening van het park maatregelen genomen om de bezoekersstromen in goede banen te leiden en een veilig en aangenaam bezoek mogelijk te maken. Veiligheid blijft namelijk onze topprioriteit.”

“Wie naar Bokrijk wil komen, raden we daarom aan om voor het vertrek zeker de online druktebarometer te checken. Zo kan je zien hoeveel plaats er nog is op de parking en in de speeltuin en kom je niet voor verrassingen te staan. Ter plaatse wordt de drukte eveneens weergegeven op grote schermen. Het aantal bezoekers dat gelijktijdig de gratis speeltuin kan bezoeken is beperkt tot 1.000 personen en er is extra toezicht.”

“In het Openluchtmuseum is er met de Bruegelexpo voor een beperkter aanbod gekozen. Om die reden is ook de toegangsprijs voor het museum gehalveerd. Online reserveren is verplicht. De expo is opgevat als een vast wandelparcours in één richting. Zo hoeven bezoekers elkaar niet te nodeloos te kruisen. Enkel de huizen op deze route zijn geopend. De aanwezige gastheer of –vrouw is er om alles in goede banen te leiden.” Met andere woorden: geen nieuwe maatregelen voor het verlengde weekend.

Geen grote problemen

Ook Alden Biesen in Rijkhoven (Bilzen) treft geen extra voorzorgsmaatregelen voor komende dagen. “Wij verwachten inderdaad een drukker weekend, zeker omdat we recent zijn opgestart met nieuwe activiteiten”, zegt persverantwoordelijke Nicky Boes. “Denk daarbij aan de tentoonstelling over de sprookjes van Grimm of Schatten van Vlieg. Zelfs als het weer tegenzit, mogen we nu al behoorlijk wat volk ontvangen. Komende dagen zal dat waarschijnlijk aantal alleen maar stijgen.”

“Er gelden hier sowieso al heel wat nodige maatregelen, gaande van het ontsmetten van de handen tot het dragen van een mondmaskers. Dat laatste is ondertussen verplicht als men binnenkomt in de infobalie of een expositieruimte. Er lopen ook altijd wachters rond op de site. Indien nodig, kunnen zij ingrijpen. Maar we verwachten geen grote problemen.”

Monitoren

In Hasselt klinkt dezelfde gerustheid. Al beloven heel wat mensen naar daar af te zakken. Onder meer naar Plopsa Indoor. “Sinds de heropening werken we met een beperkte capaciteit, die sinds 1 juli nagenoeg elke dag is uitverkocht. Voor dit verlengde weekend worden er ook geen extra tickets in verkoop gezet. We blijven gewoon werken met beperkte aantallen om de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers te garanderen.”

Wat verderop in het centrum tracht men eveneens het aantal bezoekers in het oog te houden. “We monitoren dat constant”, zeg Jan Wouters, kabinetschef van burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Dat doen we samen met de politie aan de hand van camera’s, die nog steeds in het openbare domein staan. Als het te druk wordt, grijpen we in.”

“Tot op de dag van vandaag stellen we vast dat die extreme drukte uitblijft. Wanneer we kijken naar de bezoekerscijfers, zien we dat het 70 tot 80% bedraagt van de toestand voor de coronacrisis. Ik kan me inbeelden dat het voor sommige mensen na de quarantaine té druk aanvoelt, maar de getallen bevestigen dat niet. Moest de situatie veranderen, treffen we de nodige maatregelen.”