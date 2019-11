Exclusief voor abonnees Zolderse zusjes van Les Soeurs zijn na 5 vestigingen nog niet uitgedroomd: “Maar de Hasseltse gezelligheid wordt door geen enkele andere stad overtroefd” Lien Vande Kerkhof

02 november 2019

06u00 0 Hasselt “Een uit de hand gelopen hobby”, luidt de officiële verklaring voor het succes van de bezielers van ‘Les Soeurs’. De Limburgse zusjes Jules (30), Kay (33) en Clio (36) Hendrickx glipten als tieners ongenodigd Milanese en Parijse fashionshows binnen en legden al knutselend de kiem voor hun retailplatform Les Soeurs. Na een vestiging in Hasselt veroverden ze een vaste plek in Knokke en Antwerpen, en deden ze niet veel later het modelandschap in Maastricht en Gent op hun grondvesten daveren. “En we zijn nog niet uitgedroomd”, glimlacht oudste zus Clio die het woord voert in dit interview. “In 2020 hopen we op een winkel in Amsterdam. En daarna is Parijs, onze lievelingsstad, aan de beurt. We verloren alle drie ons hart in de wijk Le Marais. Misschien wagen we ooit zelfs onze kans in New York!”

Geïnspireerd door al dat moois op de catwalk, maar met het beperkte budget van een student, waren de zusjes gedoemd tot hun creativiteit: Kay installeerde zich achter de naaimachine, Jules volgde een opleiding juweelontwerp en Clio wierp zich al snel op tot zakelijk brein. “Een vijftal jaar geleden openden we een pop-up in het centrum van Hasselt, zodat mensen de juwelen konden passen en de stofjes konden voelen. Het bleek een grandioos succes: in 2015 openden we onze eerste permanente winkel in de Kapelstraat.”

In 10 jaar tijd is Hasselt meer dan 20 procent van zijn winkels verloren. Waar gaan al die ondernemers de mist in?

