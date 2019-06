Zo zal de Hasseltse ‘kanaalkop’ er vanaf volgend jaar uitzien Toon Royackers

21 juni 2019

13u27 4 Hasselt De werken aan de ‘Hasseltse kanaalkop’, vlak bij de Thonissenlaan en aansluitend op het Molenpoortplein, starten in oktober en zijn in het voorjaar van 2020 klaar. “We zullen er één groot plein van maken", legt schepen van Openbare Werken Laurence Libert (Open Vld) uit. “De ‘Groene Boulevard’ - of de kleine ring - blijft wel dwars door het plein lopen, maar we willen de oude binnenstad wel meer met het nieuwe ‘Quartier Bleu’ verbinden.”

Het plan wordt volgende week voorgesteld aan de Hasseltse gemeenteraad. “Maar de werken zijn inderdaad gepland vanaf oktober, en we hopen in het voorjaar volgend jaar klaar te zijn", aldus schepen Libert. “Vandaag rijdt nog best veel verkeer over het Molenpoortplein. Onder meer de toegang naar het Holiday Inn-hotel zal langs het plein verlopen. Die wordt evenwel naar de andere kant van het gebouw verplaatst. Alleen bestuurders die nog in de ondergrondse parking ‘Molenpoort’ moeten zijn, kunnen in de toekomst via het plein inrijden. Uitrijden doen ze straks via de Gasthuisstraat en de Demerstraat. Zo krijgen we aan de Molenpoort een plein waar de voetganger helemaal centraal staat.”

De uitvoering van het plein is aan beide zijden van de Groene Boulevard overigens hetzelfde. Aan de overkant wordt met precies dezelfde materialen gewerkt. “Zo krijgen we een beeld van één groot plein dat doorloopt van het nieuwe ‘Quartier Bleu’ naar de oude binnenstad”, gaat schepen Libert verder. “Beiden willen we immers nauw met elkaar verbinden, zodat shoppers vanuit de nieuwe wijk makkelijk naar de binnenstad wandelen. Of de huidige verkeerslichten tussen beiden pleinen blijven bestaan? Dat gaan we samen met Wegen en Verkeer Limburg bespreken. Het zou alleszins de vlotte doorstroming wel ten goede komen. Of de bovengrondse parking aan het uiteinde van de kanaalkom behouden blijft, staat eveneens nog niet helemaal vast. Daarvoor zijn nog overlegmomenten met de buurt. Die parking blijft ondanks de heraanleg van het plein voorlopig nog behouden, maar we zullen bekijken of hij in de verdere toekomst nodig blijft.”