Zó breng je een virtueel bezoek aan deze drie Hasseltse musea Emelie Wojcik

10 april 2020

17u44 0 Hasselt Was je van plan om tijdens de paasvakantie cultuur op te snuiven in het zonnige Hasselt en kan dat om gekende reden niet langer doorgaan? Geen nood! Het Stadsmus, Modemuseum en Jenevermuseum zijn vanaf vandaag virtueel toegankelijk.

“In de maanden april en mei trekken er in normale omstandigheden traditioneel veel bezoekers uit binnen- en buitenland naar Het Stadsmus, Modemuseum Hasselt en het Jenevermuseum. We kiezen er daarom uitdrukkelijk voor om hen deze ervaring niet te ontnemen”, zegt schepen van Cultuur Joost Venken.

Het Stadsmus

Net op de dag dat de Nationale Veiligheidsraad besliste om alle Belgische musea te sluiten, stond de opening van de nieuwe expo ‘Ménage à deux’ in Het Stadsmus geprogrammeerd. Daarom bracht fotograaf Kristof Vrancken de expo in beeld. In de expo ‘Ménage à deux’ toont curator Lut Maris de samenstelling van eeuwenoude, vaak nog niet eerder getoonde, collectiestukken van Het Stadsmus met hedendaagse kunstwerken.

De tentoonstelling is virtueel toegankelijk via de website van Visit Hasselt. Bovendien wordt de fysieke tentoonstelling verlengd tot 31 augustus 2020.

Modemuseum Hasselt

Op de website van Modemuseum Hasselt kan je dan weer de lopende expo ‘SMUK, decoratie in de mode: een show-off’ bekijken. Deze expo werd eerder al wegens succes verlengd. SMUK neemt je mee op een reis door de tijd naar de decoratie in de mode van 1750. De realisatie van een virtuele rondleiding was dan ook niet evident want voor de bewaring van de tentoongestelde stukken is de belichting in het museum bewust gedimd. Toch loont het de moeite om het resultaat van de digitalisering te bekijken.

Naast SMUK, zou Modemuseum Hasselt deze dagen ook met de expo ‘Activewear’ met gastcuratoren Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée uitpakken. Die expo werd uitgesteld naar het voorjaar van 2021. “Vele modehuizen, musea en andere partners voor deze expo zullen pas over een paar maanden opnieuw een normale werking opstarten”, aldus Venken. “Hierdoor komt onze voorbereiding ernstig in het gedrang. Bovendien kan er ook volgend jaar ingespeeld worden op de grote sportieve evenementen zoals de Olympische Spelen en het EK die ook verplaatst zijn.”

DRESS-CODE, een tentoonstelling die de bezoeker laat kennismaken met talloze verborgen verhalen uit de collectie van Modemuseum Hasselt, wordt dan weer eerder geprogrammeerd naar het najaar van 2020.

Jenevermuseum

Het Jenevermuseum kan al sinds 2017 virtueel bezocht worden via Google Streetview. Toch kijken de medewerkers uit naar de fysieke heropening van het museum. De ultieme beleving, met geluiden, de geur én de smaak van het stookproces, beleef je immers best in het museumgebouw zelf.

Naast de virtuele toegankelijkheid van de musea, blijven de medewerkers actief achter de schermen. Zo is er door de sluiting in alle musea tijd vrijgekomen voor de voorbereiding van toekomstige tentoonstellingen en het collectiebeheer. Ook aan de digitalisering van de collecties wordt deze dagen grondig gesleuteld. Zo wordt de collectie in de toekomst digitaal beter doorzoekbaar.