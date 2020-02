Zion (15) uit Kermt is hoofdrolspeler van popmusical over pleegzorg EWH

06 februari 2020

16u42 4 Hasselt Pleegzorg Vlaanderen zet zijn schouders onder de popmusical ‘June Foster’, een productie die de problematiek van pleegzorg onder de aandacht brengt. De 15-jarige Zion Luts uit Kermt wist een rol te bemachtigen in de musical. Hij kruipt er in de huid van Noah, de broer van het hoofdpersonage June die met zijn homoseksualiteit worstelt.

Popmusical ‘June Foster' vertelt het verhaal van June, een zestienjarig meisje dat samen met haar jongere broers Noah en Alex in een nieuw pleeggezin met twee moeders terechtkomt. Ze moet leren omgaan met haar nieuwe omgeving, de eerste liefdesproblemen van haar homoseksuele broer Noah en haar nieuwe vrienden.

Zion kon de rol van Noah strikken door zijn opvallende hoofdrol als Evan Goldman in de musical ‘13'. Daar leerde hij bovendien Kato Faure kennen, de veertienjarige actrice die dit keer de rol van June zal vertolken. De rol van de broer van June en Noah zal dan weer vertolkt worden door Titus Schrooyen, die zijn debuut maakt in de hoofdcast.

Pleegzorg Vlaanderen steunt het project. “In Vlaanderen wonen op dit moment 7.100 pleegkinderen bij een pleeggezin. Heel wat onder hen zullen zich ongetwijfeld kunnen inleven in het verhaal van de musical”, zegt Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen. “Het pleeggezin van June en haar broers bestaat uit twee pleegmoeders. Voor ons is dat niet zo opmerkelijk, want pleeggezinnen zijn niet meer altijd traditioneel zoals vroeger vaak wel het geval was. Belangrijk is vooral dat je een groot hart hebt voor kinderen en respect voor ouders die het moeilijk hebben. Er zijn nog heel wat kinderen in Vlaanderen die op zoek zijn naar een pleeggezin, dus hopelijk kunnen we door het verhaal van June, Noah en Alex ook nieuwe gezinnen prikkelen om zich kandidaat te stellen als pleeggezin”, besluit Niels Heselmans.

De popmusical is een productie en regie van Wanne Synnave, presentator van radiozender MNM. De muziek is van de hand van Kristof Aerts en zal gebracht worden door een 7-koppige liveband onder diens leiding. Choreograaf van dienst is Matthew Michel.