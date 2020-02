Zevenjarig meisje uit Hasselt zwaargewond bij verkeersongeval BVDH

16 februari 2020

14u29 0

Zaterdagmiddag om 13 uur was er een zwaar verkeersongeval aan de Wijerstraat in Hasselt. Een zevenjarig meisje uit Hasselt raakte hierbij zwaargewond. “Het ging om een aanrijding tussen een personenwagen en een voetganger", vertelt politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH). De politie maakt verder melding van ongevallen in Zonhoven (Beverzakstraat) en Kortessem (Brandstraat). Hierbij hielden de slachtoffers telkens slechts lichte verwondingen over aan het accident.