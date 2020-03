Zevende coronadode in Jessa Ziekenhuis, vijf patiënten ontslagen Emelie Wojcik

25 maart 2020

12u30 0 Hasselt In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt is woensdag een patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal zijn dat er nu zeven. Momenteel liggen er 22 patiënten op intensieve zorgen.

Het Hasseltse ziekenhuis telt momenteel 85 bevestigde coronapatiënten, waarvan er 22 op de afdeling intensieve zorgen liggen. Eerder deze week stierven nog drie andere personen aan het coronavirus, vorige week waren dat er ook drie.

Er is echter ook positief nieuws. Zo hebben ondertussen vijf patiënten het ziekenhuis mogen verlaten. Verder doneerden Carglass, bouwbedrijf Nelis, tandarts Els Berten, Kautex Textron Benelux en Industrial Maintenance en Moving Solutions nv eerder deze week mondmaskers en veiligheidsbrillen aan het Jessa Ziekenhuis. In totaal is de donatie goed voor een zevenhonderdtal extra mondmaskers en een honderdtal extra veiligheidsbrillen.