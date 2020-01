Zeven maanden cel voor dertiger die seksopnames op pornosite plaatst zonder toestemming van partner VCT

13 januari 2020

15u59 0 Hasselt R. (30) uit Hasselt is veroordeeld tot een celstraf van zeven maanden en een boete van 800 euro omdat hij twee seksopnames zonder de toestemming van zijn partner op een pornosite plaatste. Het slachtoffer diende op 11 juli 2017 een klacht in tegen de man nadat ze van een vriend had vernomen dat de filmpjes online stonden. “Het is verschrikkelijk om op die manier, zonder dat je het wil, met jezelf op het internet te worden geconfronteerd.”

Het slachtoffer had het moeilijk toen ze voor de strafrechter in Tongeren verscheen. Ze had geen contact meer met R., waar ze destijds een relatie mee had. De man liet haar nu ook met rust, gaf ze toe. Maar de impact van de online geplaatste filmpjes op haar leven was zwaar. Want wat op internet geplaatst wordt, gaat wel eens een eigen leven leiden zonder dat men er nog vat op heeft. Ze wist dat er destijds, tijdens haar relatie met R., enkele seksfilmpjes gemaakt werden maar die werden gewist, of dat dacht het slachtoffer toch. Tot ze online opdoken.

Tattoo op de onderrug

Beklaagde R. had na de klacht in zijn verhoor bij de politie toegegeven dat hij de filmpjes ‘zonder nadenken’ online postte op de pornosite waar hij een account op bezat. Hij deed het niet om het slachtoffer te pesten of in diskrediet te brengen, klonk het nog.

R. vond het eigenlijk geen probleem omdat het slachtoffer volgens hem niet herkenbaar was in de filmpjes, ook niet door de tattoo op haar onderrug, die duidelijk te zien was op de beelden. Dat hij daarvoor nadien een schuldbemiddelingsprocedure moest volgen, vond hij niet gepast. Er werd hem nog voorgesteld om een schadevergoeding van 250 euro te betalen als minnelijke schikking om de strafvordering te laten vervallen, maar ook daar wilde R. niets van weten.

Zeer deftig meisje

“Ik ken de familie al jaren en dit is een zeer deftig meisje”, pleitte haar advocaat. “Zo geconfronteerd worden met uzelf op internet is verschrikkelijk. Ook de titels die bij de filmpjes geplaatst werden, zijn veelzeggend.”

De Hasselaar daagde niet op tijdens de behandeling en werd bij verstek veroordeeld. Naast de celstraf en de geldboete, moet hij ook een schadevergoeding van 1.000 euro betalen aan het slachtoffer.