Zestiger gewond bij ongeval aan Research Campus Birger Vandael

25 februari 2020

Een 61-jarige man raakte dinsdagmorgen omstreeks 8.30 uur gewond bij een verkeersongeval aan de Research Campus in Hasselt. De bestuurder, een man uit Hasselt, verloor in een bocht de controle over zijn stuur. Daardoor kwam hij in aanrijding met een ander voertuig. Politie LRH kwam ter plaatse voor de vaststellingen.