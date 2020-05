Zestiger beschuldigd van verkrachting nichtje in vrachtwagencabine Birger Vandael

11 mei 2020

11u56 5 Hasselt Een zestiger uit Hasselt wordt ervan beschuldigd zijn nichtje te hebben verkracht in de cabine van zijn vrachtwagen. Het slachtoffer zou hem gevraagd hebben om eens mee te mogen gaan naar het lossen van duiven, waarna het helemaal misgelopen zou zijn. De man riskeert een celstraf van twee jaar, maar ontkent de feiten formeel.

De beklaagde vertelde dat het niet de eerste keer was dat hij door zijn nicht beschuldigd werd voor dergelijke zaken. “Ik had contact met haar via Messenger. Ze beweerde uit haar huis te worden gezet en ik heb haar 700 euro gegeven voor de huur, een gsm en eten.” De vrouw verbleef op het moment van de feiten in een instelling, waar ze achteraf begon te hyperventileren en schrik had voor een zwangerschap. Toen in het ziekenhuis bleek dat ze geen onderbroek meer droeg, werd de politie ingeschakeld.

DNA

In het nadeel van de man speelt een negatieve test met de leugendetector. Hij beweerde dat een neurostimulator in zijn lichaam ervoor zorgde dat hij lichamelijke hinder ondervond. Er werd ook een klein deel DNA aangetroffen in een spermaspoor bij de vrouw. De advocaat van de man gaat voor de vrijspraak vanwege twijfel.

Het vonnis wordt uitgesproken op 5 juni.