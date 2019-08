Zes maanden cel voor stelende Hasselaar (35) BVDH

Een 35-jarige man uit Hasselt is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van zes maanden. Op 20 maart 2019 ging hij in Hasselt aan de haal met etenswaren van de Carrefour en de Spar. Op 6 augustus deze zomer koos hij de Brico in Hasselt uit. Daar pleegde hij de diefstal van werkmateriaal voor een totale waarde van 199,96 euro. De man pleegde in het verleden al gelijkaardige feiten en botst op verklaringen van de winkelverantwoordelijken. Hij krijgt ook een geldboete van 400 euro en moet meer dan 300 euro aan gerechtskosten betalen. De burgerlijke belangen worden aangehouden.