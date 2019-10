Zes jaar cel voor zestal achter drugslab Kiewitstraat BVDH

24 oktober 2019

11u54 3 Hasselt Zes mannen van middelbare leeftijd riskeren een celstraf van zes jaar en een boete van 12.000 euro voor de uitbating van een drugslab in de Kiewitstraat in Hasselt.



Eerder dit jaar, op 15 maart, vielen inspecteurs van politiezone LRH binnen in het lab, dat nog in volle opbouw was. Er waren toen zes personen aanwezig. Twee mannen sloegen op de vlucht, maar konden later toch in de boeien worden geslagen. De inboedel van het lab had een waarde tussen 100.000 en 200.000 euro. Volgens het parket was er reeds BMK-olie en amfetamineolie geproduceerd.



De procureur verwees naar de vele drugsvaten die de jongste maanden in Limburg gedumpt worden, en de gevolgen hiervan op het milieu. Hij toonde zich dan ook niet mild en vorderde celstraffen tot zes jaar.



Volgens de verdediging waren de zes beklaagden kleine vissen, die enkel zorgden voor het voorbereiden van het lab. Dat lab was toch al uitgebreid in gereedheid gebracht, met een ijskast vol met eten, geïmproviseerde bedden en een geïnstalleerde bewakingscamera.



Op 21 november volgt de uitspraak in de zaak.