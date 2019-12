Zes extra maanden cel voor “de schrik van de cipiers" Birger Vandael

10 december 2019

12u38 0 Hasselt De Tsjetsjeense worstelaar Izyaur Mutaliev (28) krijgt een bijkomende celstraf van zes maanden nadat hij in de gevangenis van Hasselt op 21 januari 2019 uit het niets een andere gedetineerde aanviel. Mutaliev zit reeds een gevangenisstraf van 15 jaar uit voor een overval met dodelijke afloop in 2016. Op 24 juli deze zomer ging hij in de zwaar beveiligde afdeling van de Brugse gevangenis drie cipiers te lijf. Dat leverde hem de stempel van de ‘schrik van alle cipiers’ op.

In de nacht van 5 op 6 april 2016 pleegde Mutaliev samen met enkele kompanen een overval in Merksem. De gepensioneerde binnenschipper Leonard Govaert (62) werd aan zijn woning opgewacht. De mannen sleurden hem mee naar binnen, bonden hem met tape vast en doorzochten zijn woning. Er werden geen grote sommen geld gevonden, dus gingen de overvallers lopen met de televisie, tablets en enkele telefoons. Govaert bleek een zwak hart te hebben en overleed aan een hartstilstand.

De overvallers kregen een fikse straf omdat er sprake was van ‘diefstal met geweld, met de dood tot gevolg maar zonder het oogmerk te doden’. Vijftien jaar cel dus voor Mutaliev. Enkele jaren geleden was hij nog een kanshebber voor de eindzege op een internationaal hoog aangeschreven tornooi in het Nederlandse Landgraaf, maar daarna belandde hij in de criminaliteit.

“Een beetje geslagen”

Ook in de gevangenis blijft de worstelaar zijn ‘kunstjes’ tonen. Op 21 januari deed hij dat in Hasselt. “Ik geef toe dat ik de man een beetje geslagen heb, er wordt wel eens gevochten in de cel”, vertelde de Tsjetsjeen bij zijn behandeling tegenover de Hasseltse rechter. De procureur nuanceerde meteen ‘een beetje’: “Hij deelde ook op de grond nog vuistslagen en stampen uit. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Drie tanden waren beschadigd, hij liep een hersenschudding op en stond vol blauwe plekken.” De rechtbank noemt de gebeurtenissen in het vonnis “zinloos geweld”.

Eind juli liep het opnieuw mis, in de gevangenis van Brugge, en haalde de Tsjetsjeen het nationale nieuws. Hij zat er nochtans in de afdeling Hoge Veiligheid na de feiten in Hasselt. Toen hij door cipiers begeleid werd naar de douches, leek er geen vuiltje aan de lucht. Bij het fouilleren sloeg hij plots een eerste cipier bewusteloos. Een tweede cipier deelde meteen ook in de klappen. Ook een derde cipier werd tegen de grond geslagen, maar kon net op tijd alarm slaan. Mutaliev werd zo overmeesterd.

Minimaal dienstregime

Ten gevolge van de gebeurtenissen en het daaruitvolgend personeelstekort draaide de Brugse gevangenis twee weken op een minimaal dienstregime. De gedetineerden op de zwaar beveiligde afdeling mochten hun cel niet meer verlaten. Pas na overleg tussen vakbonden en directie werd opnieuw overgeschakeld op het gewone regime. Er werden ook nieuwe maatregelen afgesproken om de veiligheid te verhogen.

Mutaliev zit naar eigen zeggen al acht jaar in ons land. Momenteel verblijft hij in de cel van Beveren. “Hoe lang ik nog moet vastzitten? Too much!”, merkte hij droogjes op.