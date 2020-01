Zaakvoerder ‘Het Magazijn’ krijgt drie jaar cel met uitstel voor verduistering van ruim 6,3 miljoen euro Birger Vandael

10 januari 2020

12u19 0 Hasselt De Hasseltse zaakvoerder (55) van brasserie Het Magazijn is door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel voor het vervalsen van de boekhouding, het witwassen van het geld en het misbruik van vertrouwen. In totaal verduisterde hij ruim 6,3 miljoen euro. De restaurantuitbater kon het geld gebruiken om zijn “royale levensstijl” te onderhouden.

De beklaagde staat naast zijn professionele carrière ook bekend om zijn betrokkenheid in de Belgische autosport. Daarnaast hield hij zich onder meer bezig met de aankoop van drie appartementen. Naast hem stonden nog drie andere personen terecht. Ook zijn partner (54) krijgt een celstraf van één jaar met uitstel. Twee personen van een verzekeringsmaatschappij werden eveneens veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en een boete van 9.000 euro.

De man pleegde de feiten tussen 2000 tot 2014. Aanvankelijk ging het om beperkte bedragen. Zo vermelde hij in boekjaar 2000 een bedrag van 116.509,95 euro niet in de boekhouding. De volgende jaren steeg die som telkens met enkele tienduizenden euro’s . Bij boekjaar 2004 ging het plots fanatieker te werk en ging het om een bedrag van 551.717,10 euro. Nog tot en met boekjaar 2013 bleven de bedragen rond het half miljoen liggen. In totaal verduisterde hij op die manier ruim 6,3 miljoen euro.

Onverklaarbaar grote sommen cash

Het dossier rond hun praktijken werd opgestart in januari 2014 na een melding van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) inzake verdachte transacties bij de verzekeringsmaatschappij. “Bij de verzekering werden grote sommen cash geld binnengebracht”, vertelde de procureur tijdens de behandeling. “Men stelde hier vragen bij, want de boekhouding kon deze sommen echter niet verklaren.” Tijdens het vooronderzoek gaf de zaakvoerder de feiten toe. “Het begon uit noodzaak en is dan geëscaleerd", vertelde zijn advocaat.

Volgens de beklaagden zou een aanzienlijk deel van de inkomsten die buiten de boekhouding werden gehouden, zijn aangewend voor het betalen van personeel en leveranciers die in het zwart werkten. Ze beweerden zelf wel degelijk gerechtigd te zijn om zich een deel van deze inkomsten toe te eigenen, waardoor het niet zou gaan om misbruik van vertrouwen. De rechtbank volgt dit standpunt niet.

Alarmbel bij verzekeraars

Vanuit de verzekeringsmaatschappij werd het feit benadrukt dat de zaakvoerders een royale levensstijl hanteerde met dure wagens, verre reizen en veel luxeproducten. Ze stonden bekend als zeer welvarend, maar in het vonnis wordt geoordeeld dan men er niet zomaar van uit kon gaan dat er niets mis was met de cash stortingen. Integendeel: deze beleggingen hadden juist een alarmbel moeten laten afgaan.

Naast de persoonlijke straffen, krijgt de BVBA rond het zakenkantoor ook nog een boete van 18.000 euro. Bij de zaakvoerders van Het Magazijn wordt een bedrag van 1.685.000 euro verbeurd verklaard. Aan één BVBA moet ook nog eens een rechtsplegingsvergoeding van 18.000 euro betaald worden.