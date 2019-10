Yogasessie voor het Hasseltse stadspersoneel Lien Vande Kerkhof

01 oktober 2019

20u23 0 Hasselt De ‘Week van de Veerkracht’ in Hasselt ging vandaag van start met een heuse yogasessie voor het Hasseltse personeel. 13 dagen lang organiseert de stad Hasselt activiteiten om de mentale en fysieke veerkracht te verhogen. “Dat yoga één van die activiteiten zou worden stond buiten kijf”, lacht organisator Veerle Janssens van het team Welzijn en Ontwikkeling. “De sport is erg populair en bovenal een welgesmaakte afwisseling om de werkdag te breken.”

Een twintigtal mensen verzamelden in een sportlokaaltje aan het zwembad van Kapermolen. “We hoopten dat de yoga-sessie in de Japanse Tuin kon doorgaan en hadden aanvankelijk dubbel zoveel inschrijvingen”, vertelt Janssens. “Maar het slechte weer stak er een stokje voor... Desalniettemin was het een groot succes: de deelnemende werknemers gingen hélemaal zen terug naar hun bureau. Helaas is het niet mogelijk om deze activiteit op weekbasis aan te bieden, maar in de toekomst onthouden dat Yoga bij gelegenheid een uitstekende activiteit is.”

Hatha Yoga

De yogasoort die dinsdagmiddag werd uitgeoefend heet Hatha Yoga, een sport die gericht is op fysieke oefeningen gecombineerd met ademhaling en meditatie “Lesgeefster Bhumika komt uit India”, vervolgt Jansens. “Ze heeft yoga gestudeerd in Mumbai en is er van kleins af aan mee opgegroeid. Het was dus een unieke ervaring om les te krijgen van haar.”