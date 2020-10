XIOR Studententoren in Elfde-Liniestraat verwelkomt midden oktober eerste kotstudenten Giulia Latinne

12 oktober 2020

13u55 0 Hasselt De eerste 6 verdiepingen van de XIOR Student Housing studententoren in de Elfde-Liniestraat zullen midden oktober klaar zijn. In totaal komen er 13 verdiepingen met 157 studentenkoten. Afgelopen zaterdag konden geïnteresseerde studenten de koten alvast bekijken tijdens een ‘openkotdag’.

In mei 2020 startte bouwbedrijf Cordeel aan de werken van de nieuwe studententoren van XIOR Student Housing in de Elfde-Liniestraat. Een klein halfjaar later belooft XIOR Student Housing nog deze maand de voltooiing van de eerste zes verdiepingen. “Die bouwwerken gaan zo snel, omdat we dan ook met een speciaal ‘prefab modulair systeem’ werken”, vertelt woordvoerder van XIOR Sandra Aznar. “Dat betekent dat we met materiaal werken dat net zoals lego in elkaar klikt, waardoor we de werken aan de eerste zes verdiepingen nog deze maand kunnen afronden”, aldus Aznar.

Eerste intrek

In totaal telt de nieuwe studententoren 13 verdiepingen, die dit najaar stelselmatig worden afgewerkt. “Maar de ruwbouw is klaar”, vertelt Aznar. “Afgelopen weekend hebben we alvast geïnteresseerde studenten ontvangen die een kijkje kwamen nemen van de koten. In totaal bieden we 157 kamers aan, die we in de loop van het najaar zullen schilderen, decoreren en afwerken. Midden oktober kunnen de eerste studenten alvast intrekken”, aldus Aznar.