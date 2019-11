Wouter Beke reageert op boze CAW’s: “Leuk is die besparing niet, maar ze is wel nodig” CAW Limburg staakt dinsdag in het kader van de vuurwerkweek. Dirk Selis

30 november 2019

14u47 0 Hasselt Minister van Welzijn Wouter Beke wil dat de CAW’s 5 miljoen besparen. Maar dit pikken de CAW’s niet. Op dinsdag 3 december zullen ze massaal hun verontwaardiging tonen tijdens de staking in het kader van de vuurwerkweek. “Ook Welzijn levert een bijdrage aan de besparingen. Leuk is dat niet, maar het is wel nodig

“Deze besparing betekent concreet een afbouw van de tewerkstelling bij de CAW’s van minstens 75 mensen”, zegt algemeen directeur van CAW Limburg Guy Vanderstraeten. “CAW Limburg moet ruim 500.000 euro besparen. Dat betekent 10 jobs minder op een totaal van 300 medewerkers. Het is een illusie dat dit niet zal worden gevoeld in de hulp- en dienstverlening aan de meest kwetsbare Limburgers zoals dak- en thuislozen, slachtoffers van geweld en andere misdrijven, volwassenen en jongeren met psychische en relationele problemen, kinderen in een vechtscheiding en kansarmen.”

Kwetsbare Limburgers

“874.000 Limburgers kunnen met een hulpvraag over welzijn bij het CAW terecht. In 2018 deden meer dan 11.500 Limburgers een beroep op het CAW. Dat is de opdracht die we van de Vlaamse overheid hebben gekregen en die we dag in dag uit waarmaken,” zegt Vanderstraeten. “Deze besparingen maken het ons erg moeilijk om ook in de toekomst dezelfde kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan de meest kwetsbaren te garanderen. Het aantal mensen met een hulpvraag vermindert niet. Daarnaast ervaren onze medewerkers dat hulpvragen alsmaar complexer worden. Besparen op het CAW is besparen op kwetsbare Limburgers. Sommige diensten kampen nu al met een wachtlijst. Dit betekent dat mensen langer moeten wachten op goede hulp of zelfs niet meer geholpen kunnen worden.”

Niet leuk

“Tja, we moesten met de Vlaamse regering op zoek naar 2,5 miljard, om de begroting op orde te houden en om te investeren in o.a. welzijn. Dat kan niet anders dan door de uitgaven te drukken”, reageert minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). “Dan moet je besparen op cultuursubsidies, op bedrijfssubsidies, op de woonbonus, … en ja, ook Welzijn levert een bijdrage aan de besparingen. We kiezen hierbij ervoor om te besparen op ondersteunende functies, zodat we de werking op het terrein zo veel mogelijk kunnen vrijwaren. Leuk is dat niet, maar het is wel nodig. We moeten binnen de verschillende domeinen telkens 6% besparen. Voor de CAW’s zou dit ruwweg 6 miljoen betekenen op een budget van 100 miljoen euro werkingsenveloppe. Rekening houdend met het natuurlijke verloop binnen de CAW-sector menen we dat dit kan gebeuren met een minimum aan ontslagen.”

Vuurwerkweek

“CAW Limburg legt zich niet zomaar neer bij deze besparingen”, zegt Vanderstraeten. “We willen de minister laten weten dat zijn beslissing uiteindelijk vooral de meest kwetsbare burgers treft. Daarom zullen we op dinsdag 3 december massaal deelnemen aan de staking in het kader van de vuurwerkweek.”