Woonzorgcentrum Katharinadal houdt deuren gesloten voor bezoekers Emelie Wojcik

16 april 2020

06u00 0 Hasselt De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdagavond om opnieuw beperkt bezoek in de woonzorgcentra toe te laten. Het Hasseltse woonzorgcentrum Orelia Katharinadal laat alvast weten dat ze de deuren voor bezoekers voorlopig gesloten houden. “Bezoek toelaten, verhoogt de kans op besmetting voor onze residenten”, klinkt het bij het woonzorgcentrum.

Eerder deze week raakte bekend dat er nog eens zes bewoners van Katharinadal positief testten op het coronavirus. Toch lijkt de situatie in het centrum onder controle. “Beschermingsmaterialen hebben we vandaag voldoende, maar tegelijkertijd moeten we er zuinig mee zijn”, zegt Caroline Vercauteren, communicatieverantwoordelijke van Katharinadal. “Hierdoor zijn we niet voorzien op het hogere materiaalverbruik bij de toelating van bezoekers. De nieuwe richtlijn vereist immers ook controle en begeleiding van bezoekers, terwijl de druk op onze medewerkers ten gevolge van de gezondheidscrisis al enorm is.”

Toch bezoekers ontvangen, verhoogt volgens het centrum de kans op besmettingen. “We weten dat we met onze maatregel het geduld van onze bewoners en hun familie op de proef stellen. Maar onze prioriteit ligt bij de gezondheid van alle betrokkenen. We blijven dan ook aandringen om in sneltempo alle bewoners van woonzorgcentra én hun medewerkers te testen. Enkel zo kunnen we onze acties optimaliseren.”