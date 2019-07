Wit-Gele Kruis Limburg geeft tips aan patiënten, mantelzorgers en eigen personeel tijdens hittegolf Dirk Selis

24 juli 2019

17u20 0 Hasselt Met donderdag mogelijk zelfs de warmste dag ooit in België is het belangrijk dat mensen waakzaam zijn voor de hitte en voldoende drinken. Wit-Gele Kruis Limburg geeft extra tips aan patiënten en mantelzorgers. Het gebruik van een drankenkaart kan bijvoorbeeld helpen. Daarnaast krijgt ook het personeel heel wat tips om het hoofd koel te houden. Zo kan het personeel bij een temperatuursvoorspelling van boven de 28°C een wit T-shirt dragen in plaats van de verpleegschort.

Met de warme temperaturen van de komende dagen is het best om zoveel mogelijk thuis te blijven, extreme inspanningen te vermijden en voldoende te drinken. De verpleeg- en zorgkundigen van Wit-Gele Kruis Limburg komen deze dagen over de vloer bij heel wat oudere patiënten die vaak met niemand anders contact hebben tijdens deze hittedagen. De verpleegkundigen houden een oogje in het zeil en zien erop toe dat de patiënten voldoende drinken, want dit voorkomt ongemakken.

Water, water en water

“Voldoende vocht innemen is belangrijk voor onze gezondheid”, zegt communicatiemanager Ann Vanloffelt. “Vochttekort kan leiden tot ernstige stoornissen, zowel op fysiek als op mentaal vlak. ‘Iedereen zou gemiddeld 1,5 liter of 8 glazen water per dag moeten drinken (maaltijden niet inbegrepen), maar vaak is dat niet het geval bij onze patiënten. Vooral bij ouderen vermindert het dorstgevoel. Bij deze doelgroep zijn we dan ook extra waakzaam omdat de kans op uitdroging reëel is, zeker omdat zij vaak aangeven geen dorst te hebben. Maar wachten met drinken tot er een dorstgevoel is, is eigenlijk al een eerste teken van uitdroging. Daarom geven we oudere patiënten geregeld iets te drinken, ook als ze er niet om vragen en wordt met de mantelzorger afgesproken de patiënt regelmatig te laten drinken.”

Drankkaart

“Tijdens dit warme weer, geven we tips en weetjes die patiënten en mantelzorgers helpen”, gaat Vanloffelt verder. “Omdat voldoende drinken eigenlijk een gewoonte is die je jezelf best aanleert, gebruiken we een drankkaart waarop de patiënten op een eenvoudige manier kunnen nagaan of ze voldoende water drinken. Bij de meeste mensen geldt de regel van 1,5 liter of 8 glazen water per dag, maar bijvoorbeeld voor hartfalenpatiënten of patiënten met nierinsufficiëntie, geldt vaak een vochtbeperking, opgelegd door hun arts. Patiënten krijgen ook andere tips mee, zoals: fysieke inspanningen vermijden, niet buiten komen tussen 12 en 22 uur en indien de patiënt toch naar buiten wenst te gaan, voldoende bescherming dragen tegen de zon, zoals een hoed, zonnebril en zonnecrème. Daarnaast is het belangrijk om meermaals per dag het lichaam nat te maken door gebruik te maken van een verstuiver, een washandje of door een douche of bad te nemen.”

Werken in de hitte

De hitte is niet enkel onaangenaam voor de patiënten, maar ook voor de vele verpleegkundigen die aan het werk zijn. Ook voor hen neemt Wit-Gele Kruis Limburg de nodige maatregelen. “Uiteraard geldt ook voor onze medewerkers het advies om voldoende te drinken. Als de temperatuurvoorspellingen de 28°C overschrijden, dan kunnen verpleegkundigen gaan werken in een wit t-shirt. Onze wagens zijn voorzien van airco, net omdat onze verpleegkundigen heel wat op de baan zijn. In overleg met patiënten, mantelzorgers en collega’s kan het startuur van een ronde vervroegd worden. Daarnaast zijn er specifieke initiatieven zoals ijsjes en gekoelde drankjes die voorzien worden tijdens de pauzes.”