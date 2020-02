Wit asfalt moet Diepenbeek energiezuiniger maken Emelie Wojcik

20 februari 2020

17u59 0 Hasselt In de gemeenteraad is begin deze week het klimaatplan van Diepenbeek goedgekeurd. Met dat plan wil Diepenbeek haar CO2-uitstoot tegen 2030 met veertig procent verminderen. Opvallend: de gemeente wil dit onder andere doen door in bepaalde straten wit asfalt aan te leggen.

Het klimaatplan maakt deel uit van het Burgemeestersconvenant waaraan Diepenbeek zich verbonden heeft. Dat is de Europese beweging waarbij lokale en regionale overheden vrijwillig toezeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Het plan van Diepenbeek telt een honderdtal maatregelen, waaronder de aanleg van wit asfalt.

Het lichtgekleurde asfalt zou niet in alle Diepenbeekse straten aangelegd worden. “Het gaat hier in de eerste plaats om de aanleg in de Zandstraat", legt schepen van Omgeving Hugo Leroux (Groen) uit. “Dat is een donkere straat waar we binnenkort een fietspad gaan aanleggen. Het zou handig zijn om ineens het asfalt te veranderen, dan beperken we het aantal werken. Als blijkt dat het project succesvol is, kan het ook toegepast worden in de Houbrechtsstraat."

Mediterraan Diepenbeek

“Wit asfalt heeft tal van voordelen”, zegt Leroux. “De witte kleur reflecteert. Hierdoor wordt de straat waar het asfalt ligt op natuurlijke wijze verlicht. In Nederland gebruikt men het asfalt al en daar konden ze tot wel vijftig procent besparen op openbare verlichting. Ideaal dus voor de donkere straten die Diepenbeek rijk is.”

“Bovendien zorgt de reflecterende functie van het asfalt ervoor dat de warmte van de zon meteen weerkaatst wordt. Hierdoor kan de warmte meteen weg en wordt ze niet onnodig in de grond opgeslagen”, aldus de schepen. “Het is een kwestie van adaptatie. Kijk maar naar Mediterrane gebieden. Daar zie je ook veel wit in de straat en op de gebouwen opdat de warmte niet vastgehouden wordt.”

Duurder

Toch heeft het lichte asfalt ook nadelen. “Het prijskaartje van het asfalt is niet min. Zo is het acht keer duurder dan zwart asfalt. Het is dus een kwestie van afwachten op het advies van de administratie en de stemming in de gemeenteraad of het wit asfalt er ook effectief komt. Maar ik geloof in ieder geval dat Diepenbeek met de aanleg van het asfalt alvast een stap in goede richting zet wat betreft de beloftes voor 2030.”