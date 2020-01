Winterland ontvangt naast bedrijven ook buurtbewoners voor nieuwjaarsdrink EWH

02 januari 2020

Tijdens de eindejaarsperiode verzamelden heel wat feestvierders op Winterland om er het nieuwe jaar vreugdevol in te zetten. Opvallend: de feestvierders toasten niet meer enkel aan de talloze kraampjes, ze huren dit jaar namelijk net zoals bedrijven het Grand Café, de Spiegeltent of de Aspen Lounge af om samen met hun familie, vrienden of buren op het nieuwe jaar te klinken.

Niet enkel bedrijven, maar ook buurtbewoners vinden tegenwoordig vlotjes hun weg naar het Grand Café of de Spiegeltent op Winterland. “Kleine zelfstandigen, KMO’s en grote bedrijven uit de directe omgeving en de ruimere regio organiseren al jaren hun nieuwjaarsdrink in onze vertrekken", zegt Maurice Schoenmaeckers, organisator van Winterland. “Maar het is opvallend dat we tegenwoordig ook van buurtbewoners, families en vriendengroepen de vraag krijgen of ze gebruik mogen maken van bijvoorbeeld de Aspen Lounge om samen te toasten op het nieuwe jaar.”

Een van de omwonenden die graag samen met haar buren het nieuwe jaar inzet op Winterland is Jessi Kerkhofs uit de Hasseltse Villersstraat. “In juni zijn we hier komen wonen en in de WhatsApp-groep van onze buurt lanceerden we het idee om samen te klinken op het nieuwe jaar. Winterland is daarvoor dan de perfecte locatie”, zegt Jessi. “Terwijl wij in het Grand Café genieten van een drankje, kunnen de jongeren zich namelijk uitleven op de ijspiste. Bovendien houdt de politie onze buurt in de gaten aangezien de belangstelling voor onze nieuwjaarsreceptie groot is.”

Nog tot zondagavond 5 januari 2020 om 18 uur kunnen bezoekers terecht op het Hasselste Kolonel Dusartplein om van Winterland te genieten. Die dag vindt er nog een Lego Kinderbouwnamiddag en Afterwork Party met DJ Rikky plaats.