Winkeloppervlakte TT-center in handen van Waals vastgoedbedrijf Emelie Wojcik

29 april 2020

16u04 0 Hasselt De winkeloppervlakte van het Hasseltse TT-center komt in handen van Waals vastgoedbedrijf Growners. Het bedrijf uit het Waals-Brabantse Lasne wil het TT-center tegen 2021 weer op de kaart zitten. “Retail blijft essentieel, maar we willen niets ontplooien dat elders al te vinden is in de stad.”

Het Waalse vastgoedbedrijf Growners heeft 20.000 vierkante meter winkeloppervlakte van het TT-center overgekocht van de stad. Daarvan is reeds de helft bezet. “In eerste instantie vinden wij het essentieel dat de retailactiviteit op het gelijkvloers behouden blijft”, zegt Steven Sagman van Growners. “Onze prioriteit is om de huidige huurders stabiliteit te bezorgen. Het opvullen van het gebouw met alternatieve activiteiten gaat ook voor meer toestroom zorgen.”

Wat die alternatieve activiteiten betreft, heeft het vastgoedbedrijf ambitieuze plannen. “We willen de leegstand aanpakken met nieuwe concepten op gebied van horeca, vrije tijd, recreatie en cultuur. Zo bekijken we de ontwikkeling van trendy horecazaken zoals een reiscafé of andere ontmoetingsplaatsen, winkels gelinkt aan vrije tijd, sport, avontuur en reizen. Daarnaast bekijken we nog de mogelijkheid om enkele ruimtes ter beschikking van universiteiten, hogescholen en bedrijven te stellen.”

Leegstand

Begin dit jaar was er nog heel wat te doen rond het vertrek van kledingwinkel JBC en schoenwinkel Pronti uit het TT-center. Met het eerdere vertrek van MediaMarkt leek de leegstand compleet. Ook de naderende opening van Quartier Bleu aan de andere kant van het centrum, voorspelde niet veel goeds voor het TT-center. Het Waalse vastgoedbedrijf Growners moet nu het tij zien te keren opdat de site na de coronacrisis opnieuw aantrekkelijk is voor Hasselaren en bezoekers.

“Hasselt is het hart van Limburg. Wij zien een groot potentieel in deze sprankelende stad”, zegt Sagman. “Wij gaan graag de uitdaging aan en we wensen een nieuwe dynamiek te creëren in overeenstemming met de wensen van het stadsbestuur. Wij hopen in de loop van 2021 grote stappen te kunnen zetten, rekening houdend met de huidige omstandigheden vanwege het coronavirus.”