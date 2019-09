Willy Claes geeft binnenkort hoorcollege in ‘Hessels’ dialect: “Initiatieven nodig om dialecten te beschermen” Lien Vande Kerkhof

10 september 2019

17u03 0 Hasselt Minister van staat Willy Claes geeft op dinsdag 8 oktober een academisch hoorcollege in het ‘Hessels’ dialect. De bijzondere les over het handelsconflict tussen China en de VS maakt deel uit van het actieplan van Veldeke Bels(j) Limburg, de provinciale koepel van dialectwerkingen, die zich sterk maakt om Limburgs als streektaal in haar rijke diversiteit aan dialecten te beschermen.

“Dialecten tonen stuk voor stuk aan wat we in het verleden hebben ontwikkeld”, stelt Claes. “Dialecten die verdwijnen, staan synoniem voor verarming van cultuur. Het is nu eenmaal zo dat ze hun prominente plek in de samenleving verliezen. We moeten in feite tegen die trend ingaan en inspanningen leveren.”

Al geeft Claes toe dat dat geen eenvoudige missie is, zeker niet als het aankomt op het warm maken van jonge mensen. “Akkoord, een academisch hoorcollege zal de meeste jongeren niet over de streep halen. Maar daarvoor zijn er wel andere initiatieven. Ik denk aan theater in het dialect of aan praatgroepen waar ze lokale dialecten oefenen.” Ook Felix Bergers, voorzitter van de Provinciale Dialectenkoepel, denkt mee in die richting. “Er zijn bijvoorbeeld creatieve jongeren die aan de slag gaan met een kledinglijn die bedrukt is met woorden in het lokale dialect. Dat is een voorbeeld van een geniaal initiatief.”

Dialect in het straatbeeld

“Maar we streven ook naar meer zichtbaarheid van dialecten in het straatbeeld. Denk aan wandschilderingen, tegels met gedichten, uithangborden, borden met namen van gemeenten... Stel nu dat je overal ‘tweetalige’ straatnaambordjes hebt hangen. Op die manier leert iedereen in een mum van tijd een mondje plaatselijk dialect. Als zulke dingen levendig en creatief worden gebruikt, kunnen ze bovendien zelfs een toeristische meerwaarde creëren”, aldus Bergers. “Verder sturen wij ook aan op een uitstekende samenwerking met de Hasseltse bibliotheek. Zij beschikken immers over meer dan 800.000 documenten rond Limburgs erfgoed. Het is de bedoeling om daar zoveel mogelijk dialectkundige aantekeningen en stukken te bewaren. Maar ook in het onderwijs willen we meer nadruk leggen op dialect. Waarom laten we kleuters en peuters niet opnieuw in aanraking komen met dialectklasjes? Op die leeftijd zijn ze tenslotte veel taalgevoeliger.”

Wel benadrukt Bergers dat er sinds het moment dat het Limburgse provinciebestuur de culturele bevoegdheid verloren heeft, er een totale afwezigheid is aan enig beleid. “Jammer, maar onomkeerbaar”, benadrukt Claes. “De initiatieven zullen voortaan vanuit lokale besturen moeten komen. Tenslotte wordt er ook om de zoveel kilometer een ander dialect gesproken.” Of de Minister van staat in zijn vrije tijd vaak dialect spreekt? “Wanneer ik in het gezelschap van mijn Hasseltse vrienden vertoef: altijd!”

Het college van Willy Claes vindt plaats op 8 oktober om 19.30 uur in de Oude Gevangenis van Hasselt.