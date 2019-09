Willy Claes dirigeert kermisconcert op de Fruitmarkt Lien Vande Kerkhof

17 september 2019

17u04 0 Hasselt Het bekende Hasseltse kermisconcert gaat dit jaar niet door op de Grote Mark zoals gewoonlijk, maar op de Fruitmarkt. Gastdirigent van dienst is Minister van Staat Willy Claes. “Al kan ik de keren dat ik op het kermisconcert mocht spelen of dirigent mocht zijn niet meer op twee handen tellen.”

“Het kermisconcert is een hele lange en mooie traditie,” vertelt Claes. “Ik ben blij dat ik opnieuw mag meedoen, al ben ik maar een klein onderdeel van het concert.” Hoofddirigent is Diestenaar Raoul Vanattenhoven. Door werken op de Grote Markt kan het concert daar dit jaar niet doorgaan zoals gewoonlijk. “Eerst overwogen we Het Leopoldplein”, klinkt het bij de kermisorganisatie van de stad. “Maar omdat daar geen betonblokken staan voldoet die plek niet aan de veiligheidsnormen. Hoeveel volk er dit jaar zal zijn valt dus nog af te wachten.

Het kermisconcert start om 16.00 uur en wordt om 18 uur opgevolgd door een orgelconcert in de kathedraal.