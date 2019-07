Wietplantage opgerold in Hasseltse villawijk RTZ

17 juli 2019

In de villawijk Sterrenbos in Stevoort bij Hasselt heeft de politie woensdag een wietplantage met zo een duizend plantjes ontdekt. De woning was recent nog verhuurd aan Roemenen. Bij de nutsmaatschappijen viel echter het recente hoge verbruik aan elektriciteit op. Bij de inval kwamen de speurders op de plantage uit. Die werd woensdag meteen door de civiele bescherming ontmanteld.