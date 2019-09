Wie zingt er in Hasselt mee met De Romeo’s? Dirk Selis

16u01 0 Hasselt Deze week waren De Romeo’s te gast bij Gert Late Night, waar ze reclame kwamen maken voor hun ‘Zing mee met De Romeo’s’-concerten die op 16 november in het Hasseltse Ethias Theater. “Elk jaar doen we iets speciaals en na Het Zingpaleis en de viering van ons 15-jarige bestaan, pakken we uit met een origineel meezingprogramma. ‘Zing mee met De Romeo’s’ is een avondvullende theatershow waarbij we rekenen op de vocale ondersteuning van het publiek. De mensen mogen, nee ze moeten meezingen met onze hits, medley’s en speciale verrassingsnummers die we in de setlist verwerken. Het worden twee onvergetelijke avonden die je moet meemaken”, zegt Davy Gilles.

Chris Van Tongelen kijkt enorm uit naar het theaterconcert in Hasselt. “Ik vind festivals en feesttenten tof, maar ik ben voor een stuk verslaafd aan de geur van een theaterzaal. De rood fluwelen stoelen, de tapis-plain, vrouwenparfum gemixt met de geur van mannelijke aftershave, het heeft iets feestelijks. Voor veel mensen is ‘naar het theater gaan’ nog een echte beleving. Voor de voorstelling gaan ze een hapje eten en met een brede glimlach zitten ze klaar om zich eens goed te amuseren. Geloof me, zo’n publiek is super dankbaar om voor te spelen en daarom vinden wij het zo fijn dat we met De Romeo’s ook dit soort van concerten kunnen spelen”, zegt Chris Van Tongelen.

Meezingen

Je moet geen geoefende zanger of zangeres zijn als je straks meezingt met De Romeo’s. “Ik heb ergens eens gelezen dat zingen goed is voor je gezondheid, want naast het geluksgevoel, heeft het ook een positieve werking op de spieren. ‘Zing mee met De Romeo’s’, de titel zegt het zelf en niemand hoeft zich straks te generen. Integendeel, wij vinden het net fijn als er wordt meegezongen.”

Tickets voor ‘Zing mee met De Romeo’s’ op 16 november in het Hasseltse Ethias Theater, bestel je nu op www.ticketkopen.eu